SKY-HIがソロメジャーデビュー10周年を迎えた2023年に開催した自身最大規模のアリーナツアー<SKY-HI ARENA TOUR 2023 ーBOSSDOMー>より、BMSG2組目のボーイズグループ・MAZZELが誕生したオーディション「MISSIONx2」のテーマソング「MISSION」のライブ映像を公開した。 ◆「MISSION」ライブ映像 公開された映像は、力強い歌と照明、ダンスが一体となり、観る者の心を突き動かすSKY-HI渾身のパフォーマンスとなっている。 なお、現在、SKY-HIがCEOを務める音楽事務所・BMSGとTBSによる、BE:FIRST、MAZZELに次ぐ3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』が始動しており、毎週金曜日、TBS『THE TIME,』(毎週月曜〜金曜 あさ5:20 - 8:00)の「THE LAST PIECE」コーナーにて最新情報が放送され、同日の20時にはBMSG公式YouTubeチャンネルにて「本編」が配信されている。 New Single「At The Last」発売日 : 2025年6月27日(金)SKY-HIがCEOを務める音楽事務所・BMSGとTBSによる、BE:FIRST、MAZZELに次ぐ3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』のテーマ曲Streaming & Download : https://sky-hi.lnk.to/AtTheLastLyric Video : https://youtu.be/nTpajOgOztcWebsite : https://atthelast.skyhi.tokyo 『THE LAST PIECE』番組放送・配信スケジュール◾︎『THE TIME,』内「THE LAST PIECE」コーナー初回放送:2025年6月27日(金)毎週金曜日 あさ5:20-8:00『THE TIME,』内で放送 ◾︎「THE LAST PIECE」本編(BMSG公式YouTubeチャンネル)第1話配信:2025年6月27日(金)20:00配信以降、毎週金曜よる20:00配信で全13話配信予定 ◾︎公式応援番組『THE LAST PIECE ホームルーム』(TBS)初回放送 2025年7月3日(木)深夜0:59放送以降、毎週木曜深夜0:59から全13話放送予定出演:大島美幸(森三中) 「THE LAST PIECE」公式サイト : https://thelastpiece.audition-bmsg.tokyo/「THE LAST PIECE」BMSG公式YouTube : […]

