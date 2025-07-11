¡Ö±»2¤Ä»÷¤¹¤®¡×Ä¬ÅÄÎè»Ò¤µ¤ó¡¢Æü¥Æ¥ì¿Íµ¤¥¢¥Ê¤È¤ÎàËË´ó¤»2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö»ÐËå¤ß¤¿¤¤¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¢¤é¤¿¤á¤ÆåºÎï¤Ê¿Í¤À¤Ê¤¢¡×
¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ
¡¡¸µ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÆüËÜÂåÉ½¤ÎÄ¬ÅÄÎè»Ò¤µ¤ó(Ê¡²¬¸©´£ÅÄÄ®½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¤Î¡¢¶¦±é¼Ô2¿Í¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¸ø³«¡£
¡¡¡Ö¹â¹»À¸¤¬º£»£¤ë¼Ì¿¿¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç¾å°Ì¤Ë¤¤Æ¤¿Æþ¤ì°ã¤¤¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ö¤Ç¤·¤¨¤ê¤Á¤ã¤ó¤È»£¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¡¢¡¢¤Ê¤ó¤«²Ä°¦¤¤¤è¤ê»ä¤Îí÷¤·¤µ¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¡©¾Ð¾Ð¡×¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¿¹»í³¨Î¤¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤Æ²Ï½ÐÆàÅÔÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÈ±¤¬¤É¤ó¤É¤óÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Á¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥Ó¤Ç¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î²Ï½ÐÆàÅÔÈþ¥¢¥Ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Ä¬ÅÄ¤µ¤ó¤È²Ï½Ð¥¢¥Ê¤¬à¤½¤Ã¤¯¤êá¤ÈÏÃÂê¤Ë
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÈþ¿Í¤Ð¤«¤ê♡ÆüÍË¥·¥å¡¼¥¤¥Áº£½µ¤â²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤é¤¿¤á¤ÆåºÎï¤Ê¿Í¤À¤Ê¤¢¤ÆÇ§¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Ä¬ÅÄ¤µ¤ó¤È²Ï½Ð¥¢¥Ê¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö±»2¤Ä»÷¤¹¤®¡×¡Ö»ÐËå¤ß¤¿¤¤¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¡×¡Ö¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È»ÐËå¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£