17LIVE、「大人気韓国コスメ『エスポア』 PRモデル争奪戦」を開催
ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が11日より、韓国コスメ「espoir(エスポア)」との初コラボレーションイベント「大人気韓国コスメ『エスポア』 PRモデル争奪戦」を開催している。
「大人気韓国コスメ『エスポア』 PRモデル争奪戦」
○『bis』誌面掲載権も
「大人気韓国コスメ『エスポア』 PRモデル争奪戦」は、「17LIVE」で活動中もしくは活動予定の18歳以上の女性であれば、誰でも参加が可能。見事ランキングで上位に入賞したライバーおよびオーディションで選ばれた6名のライバーは、「エスポア」のPRモデルとして渋谷の大型看板広告に登場する権利を獲得できるほか、上位3位は、ファッションカルチャーマガジン『bis』誌面掲載権も贈られる。また、期間中に設定する条件を達成したライバーに、先着で「エスポア」の人気コスメをゲットできるチャレンジ企画なども実施される。
「大人気韓国コスメ『エスポア』 PRモデル争奪戦」
○『bis』誌面掲載権も
「大人気韓国コスメ『エスポア』 PRモデル争奪戦」は、「17LIVE」で活動中もしくは活動予定の18歳以上の女性であれば、誰でも参加が可能。見事ランキングで上位に入賞したライバーおよびオーディションで選ばれた6名のライバーは、「エスポア」のPRモデルとして渋谷の大型看板広告に登場する権利を獲得できるほか、上位3位は、ファッションカルチャーマガジン『bis』誌面掲載権も贈られる。また、期間中に設定する条件を達成したライバーに、先着で「エスポア」の人気コスメをゲットできるチャレンジ企画なども実施される。