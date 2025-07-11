¡Ö¤ß¤¤¤Ä¤±¤¿!¡×4ÂåÌÜ¥¹¥¤¤Á¤ã¤óÁýÅÄÍüº»¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ó¤ÊÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ...¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡ª¡×¡Ö°ì½Ö¡¢Ã¯¤À¤«...¡×´ë²è¤Ç¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯¤òÈäÏª
¡¡NHK¤Î¶µ°éÈÖÁÈ¡Ö¤ß¤¤¤Ä¤±¤¿!¡×¤Î4ÂåÌÜ¤Î¥¹¥¤¤Á¤ã¤ó¤òÌ³¤á¤¿»ÒÌò¤ÎÁýÅÄÍüº»(11)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æü¡¡¤Ï¤¸¤á¤Æ¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤òÍÙ¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡ÌÜ¸µ¥¥é¥¥é¤Ç¡¢¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤²¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤±¤ÆÊÑ¿È¡¡¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤éÆ´¤ì¤Î¥¥é¥¥é¤Î¥Í¥¤¥ë¤â¤Ä¤±¤Æ¡¡¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤á¤Ã¤Á¤ã¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤ä¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¨¤Ã¡¢Ä¶¤«¤ï¥¦¥£¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥Þ¥¸´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡¡¥Þ¥¸ÒÄ¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯¤Ï¡¢1·î¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æµæ¶Ë¤ÎÁªÂò¡×¤Î´ë²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤È¤¤Î¤â¤Î¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Ê¤¤´Ö¤Ë¤³¤ó¤ÊÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ...¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö°ì½Ö¡¢Ã¯¤À¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¥®¥ã¥ë¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤±¤É¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²Î¤¬¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡£¤Ë¤³¤Ë¤³¤·¤Æ¤Æ²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡£¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁýÅÄ¤Ï5ºÐ¤À¤Ã¤¿2019Ç¯¤«¤é4ÂåÌÜ¥¹¥¤¤Á¤ã¤ó¤òÌ³¤á¡¢24Ç¯¤ËÂ´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£