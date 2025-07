a flood of circleの佐々木亮介が主催する弾き語りワンマン<佐々木亮介のひとさらい2025>の京都公演が、9月13日に京都 紫明会館で開催されることが発表となった。 <佐々木亮介のひとさらい 2025>は8月23日に上野恩賜公園野外ステージにて開催されることがアナウンスされているが、このたび同シリーズの京都公演開催も決定したかたちだ。 1932年に建設された紫明会館は、ステンドグラスやスペイン瓦、丸窓が特徴的な国の登録有形文化財にも指定されている歴史ある会館だ。公演は椅子あり(全自由席)、本編80〜90分程度の二部制となる。チケットのファンクラブ先行は本日7月11日21時より。 ■弾き語りワンマン<佐々木亮介のひとさらい2025>9月13日(土) 京都・紫明会館・1部:open14:30 / start15:00・2部:open17:00 / start17:30チケット前売り:\4,400【ファンクラブ先行】受付期間:7/11(金)21:00〜7/21(月祝)23:59http://sp.arena.emtg.jp/afloodofcircle/ ■<佐々木亮介のひとさらい 2025>8月23日(土) 東京・上野恩賜公園野外ステージopen15:00 / start16:00チケット前売り:\5,000 関連リンク◆a flood of circle オフィシャルサイト

