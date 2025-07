Re:nameが、8月6日に新曲「I’ve」をデジタルリリースすることが決定した。 同曲は、予告されていた新曲連続リリースの第二弾。7月にリリースした「KISS ME HONEY」に続き、2ヶ月連続のデジタルシングルとなる。 7月11日に開催されたアルバム『GENIUS FOOL』追加公演ツアー<Re:name Encore Live Tour 2025「Genius Boy’s」>大阪・Yogibo HOLYMOUNTAIN公演で、ソールドアウトの満員のオーディエンスに向けて新曲「I’ve」が初披露され、併せてリリースの発表がされた。 なお、東阪福の3箇所で開催中の追加公演ツアーも8月9日(土)の東京・Spotify O-nestを残すのみだが、こちらのチケットもソールドアウトとなっている。 配信シングル「I’ve」2025年8月6日(水)リリースhttps://lnk.to/rename_ive <Re:name ONE MAN LIVE Encore Live Tour 2025「Genius Boy’s」in TOKYO>2025年8月9日(土)東京・渋谷Spotify O-nest(SOLD OUT)OPEN 18:00 / START 18:30\4,200+1D 関連リンク◆Re:name オフィシャルサイト◆Re:name オフィシャルX◆Re:name オフィシャルInstagram◆Re:name オフィシャルYouTubeチャンネル◆Re:name オフィシャルTikTok

The post Re:name、新曲「I’ve」デジタルリリース決定 first appeared on BARKS.