KANA-BOONが本日7月11日、新曲「SUPERNOVA」をリリースした。同楽曲のミュージックビデオが公開となった。 新曲「SUPERNOVA」はTVアニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第2クールオープニングテーマのために書き下ろされたもの。何度折れても華麗に立ち上がる人間本来の不屈の精神をパワフルにエンパワメントするヒロイックロックナンバーだ。 公開となった「SUPERNOVA」のミュージックビデオでは、科学者や冒険家に扮したメンバーのアグレッシヴな演奏にのせ、人類の挑戦の歴史が目まぐるしくカットバック。アニメと楽曲に通底する“人間の不屈の精神”を讃えるエネルギッシュな仕上がりだ。コラージュ風CGアニメーションがリズミカルに展開する様も必見。 TVアニメ「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」は昨日7月10日に初回放送を迎えた。そのオープニングムービーではアッパーな楽曲に合わせて、千空やゼノ、スタンリー達科学王国の面々が登場するなど、今クールの見どころである熾烈な追走を疾走感たっぷりに繰り広げる。ノンクレジットオープニングムービーもYouTubeのTOHO animation チャンネルにて公開となっている。以下に、新曲「SUPERNOVA」とミュージックビデオに関するメンバーコメントをお届けしたい。 ◆ ◆ ◆ 「TVアニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第2クールのオープニングテーマとして書き下ろした今作ですが、アニメソングの枠を越え、KANA-BOONの新たなキラーチューンとなりました! イメージ、想像力。音楽には欠かせない、いや、もっともっと深く、人の根源にある「想像」をテーマに作りました。そしてそこにある無限のトライ&エラー。何度も挑み、想像を現実にする、そんなエネルギーも曲に宿っています。聴いてください!(7/30には久しぶりのCDも出すよ) MVは曲をより広く遠くへ連れていってくれるような世界観、何度も観たくなる演出だらけ!監督、制作チームの「想像力」が生み出した素晴らしい作品です。最終的に僕とマーシーがSUPERNOVA状態になるので、どうぞ最後までご覧ください!」 ──KANA-BOON ◆ ◆ ◆ ■新曲「SUPERNOVA」パッケージ情報【期間生産限定盤】1,500円+税 (シリアルID封入)予約リンク:https://kmu.lnk.to/KB_0730配信リンク:https://kmu.lnk.to/SUPERNOVA▼収録楽曲1 SUPERNOVA2 ばけもの3 ほららら4 三原色5 SUPERNOVA (Anime Size)6 SUPERNOVA (Instrumental) ■TVアニメ『Dr.STONE』作品概要TVアニメ「Dr.STONE」第4期最終シーズン 第2クール2025年7月10日(木)より放送開始・TVアニメ第1期、第2期、TVSP「Dr.STONE 龍水」、第3期、第4期第1クールは各配信プラットフォームにて好評配信中・TVアニメ第1期 Blu-ray & DVDシリーズ好評発売中(全6巻)・TVアニメ第2期、第3期(TVSP「龍水」を含む)Blu-ray & DVD BOX発売中 ▼スタッフ原作:稲垣理一郎・Boichi「Dr.STONE」(集英社 ジャンプ コミックス刊)監督:松下周平シリーズ構成: 砂山蔵澄キャラクターデザイン:岩佐裕子デザインワークス:水村良男美術設定:青木智由紀美術監督:吉原俊一郎色彩設計:中尾総子撮影監督:小島千幸編集:坂本久美子音響監督:明田川 仁音楽:加藤達也・堤 博明・YUKI KANESAKAアニメーション制作:トムス・エンタテインメント 第2クール オープニングテーマ:KANA-BOON「SUPERNOVA」 (Ki/oon Music)第2クール エンディングテーマ:音羽-otoha-「no man’s world」 (Ki/oon Music) ▼CAST石神千空:小林裕介大木大樹:古川 慎小川杠:市ノ瀬加那コハク:沼倉愛美クロム:佐藤 […]

The post KANA-BOON、TVアニメ『Dr.STONE』オープニング曲のMV公開「最終的に僕とマーシーがSUPERNOVA状態になる」 first appeared on BARKS.