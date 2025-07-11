毛穴の奥までスッキリ！最大50％節水＆肌うるおうボリーナの“泡のシャワー”が毎日を変える #Amazonプライムデー
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年7月11日(金)0時から7月14日(月)23時59分まで一年に一度のビッグセール「Amazonプライムデー」を開催中。
現在、ボリーナのウルトラファインバブル シャワーヘッド「TK-7007」が22％オフで9,000円切りや、SALONIA（サロニア）の塩素除去機能を備えた重炭酸バブルシャワーヘッドが25％オフなど、高機能なシャワーヘッドがお得に登場しています。
なお、上記の表示価格は2025年7月11日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
ボリーナのウルトラファインバブル シャワーヘッド「TK-7007」が22％オフで9,000円切りの特価に！
ボリーナ Bollina 【公式限定】 シャワーヘッド マイクロナノバブル ウルトラファインバブル ファインバブル マイクロバブル 節水 日本製 公式 TK-7007 -PA ボリーナワイド シャワー 肌ケア 温活 保温 保湿 洗浄 美肌 美髪
8,990円
（22％オフ）
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Bollina ウルトラファインバブル シャワーヘッド ボリーナニンファプラス マイクロナノバブル TK-7100-P
12,144円
（20％オフ）
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美肌に導く波長を照射する美肌ケアに特化したアタッチメントも付属するムダ毛ケア「リファエピ クール」が20％オフに！
【公式ストア限定】リファエピ クール/ReFa EPI COOL ショッパー付き
54,560円
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【公式ストア限定】リファエピ/ReFa EPI ショッパー付き
30,400円
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【公式ストア限定】リファ ファインバブル ピュア/ReFa FINE BUBBLE PURE MTG エムティージー シャワーヘッド 節水 高水圧 塩素除去 マイクロナノバブル (PURE, ホワイト)
30,000円
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SALONIA（サロニア）の塩素除去機能を備えた重炭酸バブルシャワーヘッドが25％オフに！
SALONIA サロニア シャワーヘッド ファインバブルクリア マイクロナノバブル 節水 高水圧 塩素除去カートリッジ + 重炭酸タブレット付き ホワイト 【Amazon.co.jp限定】
17,800円
（25％オフ）
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SALONIA サロニア シャワーヘッド ファインバブルクリア マイクロナノバブル 節水 高水圧 塩素除去カートリッジ + 重炭酸タブレット付き シルバー【Amazon.co.jp限定】
17,800円
（25％オフ）
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Arromic（アラミック）の「ナノバブルシャワー3Dプレミアム」が45％オフの9,000円切りに！
アラミック シャワーヘッド ナノバブル 節水 高水圧 きめ細やかな極細水流で肌・髪に優しい 3Dプレミアム ワイド水流 角度調整 ブラック 日本製 A3DNB-SL
8,980円
（45％オフ）
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【Amazon.co.jp限定】 アラミック シャワーヘッド 防汚コーティング 特殊塗装 節水 高水圧 水量調整可 止水ボタン 高水圧 日本製 ASP-HC
5,080円
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アラミック シャワーヘッド 節水 高水圧 ヘッドが自由自在に動く 角度調整 水量調整 止水ボタン 3Dアースシャワー ヘッドスパ ホームユース ホワイト 日本製 3D-B6A
5,400円
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節水約50％を実現したアイリスオーヤマのウルトラファインバブルシャワーヘッドが24％オフに！
【オンライン限定】アイリスオーヤマ シャワーヘッド マイクロナノバブルよりも上位モデル ウルトラファインバブル 節水約50% 毛穴洗浄力約61%UP 選べる3つの流水モード 3種のアダプター付き FBIA会員認定 保温保湿 毛穴汚れ対策 美肌 クレンジングシャワー シェルホワイトクレンジングタオル付き MiCOLA
10,771円
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SANEI（サンエイ）の手元ストップ機能付きのシャワーヘッドが18％オフで3,000円切りに！
SANEI(サンエイ) シャワーヘッド レイニー 手元ストップ 節水率50% 極細水流 勢いアップ ステンレスシャワー板 ホワイト 日本製 PS313-80XA-WA2
2,964円
（18％オフ）
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SANEI(サンエイ) シャワーヘッド ミガミ スタンダード ヘアクレンジング 浄水 脱塩素 節水30% PS7060-80XA-MW2 マットホワイト
5,396円
（15％オフ）
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Source:「Amazonプライムデー」