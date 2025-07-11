Ãæ¹ñ¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼º¾µ½µòÅÀÁÜºº¤Ç5Ëü7000¿Í°Ê¾å¹´Â«¡¡ÈÈºáÁÈ¿¥´´Éô¤é¤òµ¯ÁÊ¡¡¼è¤êÄù¤Þ¤ê¶¯²½¤ÎÀ®²Ì¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë
Ãæ¹ñ¤Î¸ø°ÂÅö¶É¤Ï¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ËÌÉô¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¤Ê¤É¤ÎÈÈºáÁÈ¿¥¤òÁÜºº¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë5Ëü7000¿Í°Ê¾å¤ÎÃæ¹ñÀÒ¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤ò¹´Â«¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¤ÎÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î¸ø°ÂÅö¶É¤Ï¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼Â¦¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ËÌÉô¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿4¤Ä¤ÎÈÈºáÁÈ¿¥¤òÅ¦È¯¤·¤Æ¡Ö²õÌÇÅª¤ÊÂÇ·â¡×¤òÍ¿¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃæ¹ñÀÒ¤ÎÍÆµ¿¼Ô5Ëü7000¿Í°Ê¾å¤òÆÃ¼ìº¾µ½¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤Ç¹´Â«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ËÌÉô¤Î¥³¡¼¥«¥ó¼«¼£¶è¤Ç½éÂå¼çÀÊ¤À¤Ã¤¿Çò½êÀ®Èï¹ð¤¬Î¨¤¤¤ë¡ÖÇò²È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁÈ¿¥¤Ï¡¢2015Ç¯°Ê¹ß¡¢À¯¼£¤ä·³»ö¡¢·ÐºÑ¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢41¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÈÈºáµòÅÀ¤ò±¿±Ä¡£
Â¿¿ô¤ÎÈÈºá½¸ÃÄ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅÒÇî¤Ê¤É¤ÎÈÈºá¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤Î¸ø°ÂÅö¶É¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¡¢¡ÖÇò²È¡×¤Ï3Ëü1000·ï°Ê¾å¤Îº¾µ½¤ä¡¢°ãË¡ÌôÊª¤ª¤è¤½11¥È¥ó¤ÎÀ½Â¤¡¦Ì©Çä¡¢Ãæ¹ñ¿Í6¿Í¤Î»¦³²¤Î¤Û¤«¡¢Í¶²ý¡¢Çä½Õ¡¢ÅÒÇî¡¢Ì©Æþ¹ñ¤Ê¤É¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñÂ¦¤¬ÇòÈï¹ð¤é¤ò»ØÌ¾¼êÇÛ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢µîÇ¯1·î¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼Â¦¤¬¿ÈÊÁ¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤Ë±þ¤¸¡¢Ãæ¹ñ¤Î¸¡»¡Åö¶É¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇòÈï¹ð¤é¡ÖÇò²È¡×¤Î´´Éô21¿Í¤òµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏµîÇ¯¡¢¤ª¤è¤½7Ëü8000¿Í¤¬ÆÃ¼ìº¾µ½´ØÏ¢¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÆÃ¼ìº¾µ½¤¬Âç¤¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÅ¦È¯¤Ï¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ëÀ®²Ì¤ò¹ñÆâ³°¤Ë¶¯¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£