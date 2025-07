百田汐里が、7月8日発売の「週刊FLASH」(光文社)に登場した。

百田汐里©光文社/週刊FLASH 写真◎市川秀明

「週刊FLASH」7月8日発売号表紙©光文社/週刊FLASH

ヤングジャンプ「制コレ24」、格闘技イベントKrushの「Krushガールズ」に選ばれるなど、いま注目の17歳・百田汐里が「FLASH」に登場。6ページにわたり、爽やかなグラビアを展開している。6月に初めて掲載され、そのフレッシュさ、爽やかさが話題となり、早くも2度目の登場となった百田。伸び代いっぱいの17歳はインタビューで「高校最後の夏休み」についても語っている。

百田汐里 プロフィール

ももた・しおり

17歳。2007年8月19日生まれ。大阪府出身。T168

2023年、恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。』フーコック島編に出演し、注目を集める。格闘技イベントKrushのラウンドガール「Krushガールズ」を2年連続で務め、ヤングジャンプ「制コレ24」に選ばれるなど、活躍の幅を広げている。そのほか最新情報は、公式X(@shiori819)、Instagram(@shiori_08.19)をチェック。

FLASHデジタル写真集『無敵のseventeen!』が各電子書店で発売中。

The post 制コレ美女・百田汐里、透明感あふれる爽やかなグラビア披露 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.