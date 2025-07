imaseの新曲「ミスター・ムーンライト」が本日7日より配信スタートし、同作のミュージックビデオが公開となった。 今作MVは、「Happy Order?」やimase×松任谷由実「文通」のMVも手がけた今原電気が監督を務め、個性豊かなキャストとダンスシーン、imaseのホテルのコンシェルジュ姿がポップで魅力的な作品に仕上がっている。 「ミスター・ムーンライト」はTVアニメ『ホテル・インヒューマンズ』のオープニングテーマ。月明かりに照らされるような情感あふれるボーカルと、ブラスが鮮やかに彩る華やかで洗練されたアレンジが印象的で、忘れられない“あなた”への想いを綴った、ちょっとビターでロマンティックな一曲となっている。 ◆ ◆ ◆ ■今原電気監督コメントホテルムーンライトのエレベーターはあなたの気持ちを解放させる。個性豊かなキャストとダンスとimaseさんのポップさにフォーカスして楽しい気持ちになれるビデオに仕上がったと思います。 ◆ ◆ ◆ ◾️「ミスター・ムーンライト」2025年7月11日(金)配信リリース※TVアニメ「ホテル・インヒューマンズ」オープニングテーマhttps://imase.lnk.to/mr_moonlightPR ■TVアニメ『ホテル・インヒューマンズ』https://hotel-inhumans.com 2025年7月6日(日)23時45分よりテレ東系列ほかにて放送開始テレ東系列:7月6日より毎週日曜23時45分〜BSテレ東:7月6日より毎週日曜24時30分〜AT-X:7月10日より毎週木曜21時00分〜【リピート放送】毎週月曜9時00分〜/毎週水曜15時00分〜テレビユー山形:7月18日より毎週金曜25時23分〜そのほか配信サイトでも順次配信開始!※放送・配信日時は変更になる場合があります ○原作田島 青「ホテル・インヒューマンズ」(小学館 「サンデーうぇぶり」 連載中) ○スタッフ監督:アミノテツロシリーズ構成:米村正二キャラクターデザイン:藤崎真吾プロップデザイン:きむらひでふみ美術監督:海野よしみ美術設定:長澤順子色彩設計:村口冬仁撮影監督:貞松寿幸編集:今井大介音響監督:山田 陽音楽:小春(チャラン・ポ・ランタン)音楽制作:テレビ東京ミュージックアニメーション制作:ブリッジ ○キャスト星 生朗:小林裕介灰咲沙羅:白浜灯奈乃 ■<imase LIVE “Have a nice day” in NIPPON BUDOKAN> 日程:2025年7月25日(金)開場 17:30 / 開演 18:30会場名:日本武道館 一般指定席:\8,800(税込)*お一人様4枚まで / 未就学児入場不可 主催:キョードー東京企画:ユニバーサル ミュージック制作:ハンズオン・エンタテインメント 公演に関する問い合わせ先:キョードー東京TEL:0570-550-799(平日11:00〜18:00/土日祝10:00〜18:00)https://kyodotokyo.com 関連リンク ◆imase オフィシャルサイト◆imase オフィシャルX◆imase オフィシャルInstagram◆imase オフィシャルYouTubeチャンネル◆imase オフィシャルTikTok

The post imase、新曲「ミスター・ムーンライト」MVでホテルコンシェルジュに変身 first appeared on BARKS.