11月15日(土)および16日(日)の2日間、千葉・幕張イベントホールで開催される<CROSS ROAD Fest>にヴィジュアル黄金時代の主役たちが集結する。令和の時代にあの最盛期が再び。そのDAY2に出演するFANTASTIC♢CIRCUSより石月努と、両日出演するWaiveより杉本善徳による初対談がここに実現した。石月と杉本は共に、La’cryma Christiが両日ヘッドライナーを務め12年ぶりの復活を果たすことが大きな話題となっている<CROSS ROAD Fest>実現に大きく寄与したキーパーソンであることが、初めてここで明かされる。 また、<CROSS ROAD Fest>に先立って、10月11日(土)に東京・Zepp Shinjukuで開催されるWaive主催対バンシリーズ<VS GIGS「LIFE goes音舞美威闘.」>の第一弾は、FANTASTIC♢CIRCUSを迎えて行われるものだ。FANATIC ◇CRISISから“転生”し、身体が動く限り活動を続行することを約束しているFANTASTIC♢CIRCUSと、2026年1月4日(日)の日本武道館ワンマンをもって解散することを発表しているWaive。一見、対照的な未来のヴィジョンを掲げる二つのバンドのリーダーは実は同世代で、意外な共通点もそこかしこに。今回が初対面となった両者のロングなトークセッションをお届けしたい。 ◆ ◆ ◆ ■お話するのは今日が初めてですけど■いろいろな共通点がありますね ──10月にはFANTASTIC◇CIRCUSとWaiveが初対バン、11月の<CROSS ROAD Fest>には両バンドが出演されます。お二方は本日初対面だそうですが? 杉本:はい。もちろん音源を聴いたりMVを観たことはありましたけど、お会いしてお話するのは今日が初めてです。僕は10代の時にコピーバンドを始めたんですけど、そのときのバンドのヴォーカルがめちゃくちゃFANATIC◇CRISISの大ファンで。 ──FANATIC◇CRISISに対して当時、どんなイメージを抱かれていたんですか? 杉本:正直なところ、最初はロックバンド自体あまり聴いていなかったというか、打ち込み音楽しか聴いていなかったので。果たして、思い出しての感想がFANATIC◇CRISISに対するものなのか、今となっては自信がないんですけど、“しっかりとした歌モノをつくるバンド”という印象を持っていました。 石月:僕は、友だちは一応いるんですが、群れるのが苦手で社交的な人間ではなくて。なので、そういう感想が新鮮というか。再生してFANTASTIC♢CIRCUSを始めて、ライヴに遊びに来てくださった下の世代の方に話を聴くと、今、杉本さんがおっしゃったみたいに「昔、コピーバンドをしてました」とか「メンバーがすごく好きでした」とか言っていただけて。ありがたいことですね。 ──石月さんはWaiveに対してどんなイメージをお持ちでしたか? 石月:インタビューで嘘はつきたくないので正直に言うと……ごめんなさい。世代的に少し違うので当時のことはあまり存じません。ただ、共通の知人がオーガナイズしているイベント<VOCAL SUMMIT>では田澤(孝介[Vo] / Waive)くんと共演して、知り合いになって。この間もたまたまラジオ局ですれ違ったばかりです。昔は僕ら全員、尖ったイメージしかなかったと思うんですけど、今はもうめちゃくちゃ犬と老人に愛される48歳です(笑)。でも、世代的には近いですよね? 杉本:そうですね。僕はバンドを始めたのが遅くて、18歳とか19歳だったかな。ギターを持ったのが17歳だったので。当時組んでいたバンドメンバーに勧められたことをきっかけにFANATIC◇CRISISを聴かせていただいたんですけど、石月さんに関しては“お若い”という印象がその時もすごくありました。たしか18歳とかでしたよね? 石月:FANATIC◇CRISISを結成したのが16歳だったんですよ。どこへ行っても僕が最年少だったので、“ここは修羅の国か?”というくらい過酷な状況が至るところにあって。だから、2歳ぐらい年齢をサバ読んでいましたけど、あまり意味がなくて、地獄でしたね(笑)。というのも…(先輩や大人から受けたハードなエピソードのため割愛)。 ──凄まじいエピソードです。 石月:当時は出会わなかったけど、実は同い年とか同世代という人に最近多く出会うんですよ。DIR EN GREYのToshiyaくんとも何年か前に会ったんですけど、やっぱり同じ時代を生きてきたので話がすごく合います。今回杉本さんと対談させていただくことになって、『RED ALBUM』(Waiveの最新アルバム / 前作『BLUE ALUM』に続く再録ベスト)を聴いて勉強してきました。 杉本:ありがとうございます。 石月:先ほど申し上げたように、当時はあまり存じ上げなかったですし、イベントで知り合った田澤くんのソロのイメージが強かったので、当たり前ですけど改めてアルバムを聴いて“バンドだな”という印象を受けました。 ──それぞれの音楽的背景についてもお聞かせください。 石月:3歳から13歳までバイオリンを習わされていた……というのは、暗黒時代だったからで。何が苦痛だったかというと、今考えればハラスメントに該当するんでしょうけど、バイオリンを習っている人が学校には僕以外いなくて、授業中にバイオリンを弾いていろんなクラスを回らされたんですよ。それきっかけなのか、以降いじめにもあったし、好きな子が苦笑している顔が忘れられないですね。でも、今となっては、僕の音楽理論のルーツにはクラシックが一番大きいのかな、と。 杉本:僕は全く逆で、未だにピアノのドがどこなのかも理論も、全く知らないに等しいんです。だけど、お話を聴いていて共通点なのかなと思ったのは、兄がクラシック音楽が好きで、家ではずっと爆音で毎日クラシックが流れていて。僕自身、打ち込みの音楽が好きだったのもそうだけど、当初は音程に正確さがある理論派の音楽を好んで聴いていたから、その反動でロックの破壊的な衝動やセンセーショナルなものに惹かれたんでしょうね。 石月:たとえばどんなロックですか? 杉本:まさに名古屋の、後にヴィジュアル系と呼ばれるものの中でも、特にグチャッとしているというか……言葉で言い表すのが難しいですけど、楽譜的に見た時に何なのか分からない瞬間があるもののほうが、当時の僕には刺さりました。黒夢やMerry Go Roundとか、FANATIC◇CRISISと同世代のアーティストだと、僕はLaputaがすごく好きだったんです。Waiveから僕に持たれるイメージとは結構違うんじゃないでしょうか。 ──FANATIC◇CRISISは名古屋出身といえど、そういう方向性とは異なるものとして感じていた? 杉本:自分が歌モノの音楽をどんどん書くようになってから、改めてFANATIC◇CRISISを聴いたときに、“メロディーに強さのあるバンドだな”と気付くことになるんです。この後に出てくる話に繋がっていきますけど、La’cryma Christiもそうで。当時の自分は分かっていなかったけど、“これをあの時期にやってたのか、すげぇ!”と後から気付くという。とにかくロックに触れた当初はヴィジュアルロックという名前がなかったし、今振り返っても、それともちょっと違うものだったと思うんです。一番しっくりくるのはポジティヴパンクという言葉かな。そういうものをカッコいいと思っていく中で、“うわ! 聴いたことない。俺はこれをやりたい”という想いにどんどんなっていったんだろうな。 石月:たしかに僕もポジパンを自称してましたね、黒い服を着てましたし。一番好きだったのはZI:KILLかも。黒夢の首を吊るパフォーマンスも衝撃的だった。その頃は今みたいにインターネットが普及していなかったので、インディーズバンドを取り扱うCDショップに行って情報を得たり、盤を予約をしたり。 ──そういった幼少期〜思春期の音楽体験は、後の楽曲制作にどのぐらい影響していますか? 石月:諸説ありますが、 “3歳までに聴覚が作られる”とか“3歳までに音楽経験をすると良い成果を得られる”とか言われるじゃないですか。でも、バイオリンは嫌で嫌でしょうがなかったので、やめた途端に譜面の読み方も忘れてしまったし、バンドを始めた時に音楽理論は全く覚えてなかった。だから、FANATIC◇CRISISデビュー前の作曲は、スタジオでメンバーが弾いたフレーズやコード進行に「あ、それいいじゃん」とか言って、そこに僕がメロディーを乗せるところから始まって。今の作詞作曲の方法論とは全く違っていたんです。 ──ある意味、セッションでつくっていくような。 […]

