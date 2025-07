時短など、効率性に関する「タイパ」が聞き慣れるようになって久しい。食を取り巻くシーンでは省手間とおいしさの両立がいっそう求められ、結果として画期的なプロダクトが続々登場している。

本記事では2025年に発売された新商品を中心に、トレンドの最前線を解説する。今回は「常温・冷蔵」編。

【私が解説します】フードアナリスト:中山秀明さん

食のトレンドに詳しいライター。メーカー各社の商品発表会にも積極的に足を運び、業界の最新情報を常時キャッチしている。

食品への関心が高まるなかで、タイパグルメもますます進化

多忙な現代人を、さらに悩ませている昨今の物価高騰。外食や中食(デリバリーや弁当・総菜など)を避けて自炊を心掛ける人も多いはずだが、本音では利便性やおいしさは手放したくないだろう。

当然、食品メーカーも手をこまねいているわけではない。この難局に応えようと、画期的な新作が続々誕生している。例えばその永谷園は、パウチに食材を入れレンチンするだけで本格的な料理が作れる新商品を、幅広いラインナップで今春発売。

ほかにも、冷凍食品では汁なしのまぜそばにもできるデュアル調理仕様のラーメンが登場したり、ドリンクでは割るだけで専門店顔負けのおいしいコーヒーや紅茶が飲める濃縮飲料がデビューしたりと、市場では「タイパ」な食品の多様化が進んでいる。

本稿では今年発売された新商品を紹介することで、よりよい食生活をナビゲート。上手に活用し、あらゆるシーンでベストなパフォーマンスを発揮してほしい。

・タイパ/Time Performance

タイムパフォーマンスの略。短い時間で高い効果や満足度を得られることであり、三省堂「今年の新語2022」では大賞に選ばれた。

ワンアクションで美食が完成!【常温・冷蔵】編

ワンアクションで美食に早変わりしてくれる、技アリな新作がズラリ。煮込まず10分で本格カレーが作れたり、揚げずに仕上がる焼き唐揚げだったりと、インパクト大な商品も多い。

卵3個をレンチンするだけで、上品リッチなかに玉が完成!

永谷園

本日の逸品 ふんわりかに玉

実売価格 318円

たけのこ、人参、かに肉、椎茸入り。名作「広東風かに玉」と同じく、卵3個で簡単に作れる。ふんわり、なめらかな食感やジューシーなかに風味などにこだわった、リッチな味も特徴。

【ココがポイント】フライパンや油が不要だから洗いものも減る

「本日の逸品」シリーズは全商品が、加熱はレンチンだけ。食材を入れたらレンジでほったらかし調理ができ、火加減の心配などもない。フライパンや油が不要なので洗いものが少ないのもうれしい。

ラインナップ&ヒット作

「本日の逸品」は中華と和風の総菜が8商品あり、大人も満足できるワンランク上のおいしさが揃う。永谷園では、2023年の発売2か月で100万食超を出荷した、パスタと水だけで作れるレンチンパウチ「パキット」が先行ヒット。



広東風麻婆豆腐やや中辛

実売価格318円



パキット ボロネーゼ

実売価格315円

味付けも食感も絶品な料理が、焼いて絡めるだけで完成!

ハウス食品

おかづまみの逸品〈豚のネギ塩焼き〉

108円

用意する食材は豚バラ肉とサラダ油のみ。ねぎとごま油の香ばしさに、レモンのさっぱりとした後味が特徴だ。焼いたり絡めたりの7分調理でカリカリに仕上がるスパイス類と、その組み合わせも秀逸。

【ココがポイント】活躍の場が広い優秀な調味料が約100円と破格

ご飯が進むおかずにも、酒に合うつまみにもなる好バランスな味付けが特徴。また、パリパリ、カリカリといった食感や、食欲をそそる香りにも工夫を凝らした調合となっている。約100円という安価も魅力だ。



ラインナップ&ヒット作

シリーズは全5品で、なかにはレンチンだけで作れる<ふんわり卵焼き>なども。また、同社は一流シェフの技を取り入れた絶品カレーを10分で調理できる「シェフズアレンジ」も人気で、今春はジャワカレー版が登場。

おかづまみの逸品〈ふんわり卵焼き〉

108円



「ジャワカレー シェフズアレンジ」〈鮮烈スパイス仕立て〉

291円

シビ辛なアクセントがウマい!個性派マヨが限定発売

キユーピー

世界を味わうマヨ しびれ麻辣味

292円

主に四川料理で親しまれている花椒のシビれと豆板醤の辛みやうまみを効かせ、深みのある味わいに。マヨネーズタイプ調味料のコクと酸味に個性が加わり、様々な料理に刺激的なアクセントを演出してくれる。

【ココがポイント】かけるだけで世界の料理を手軽に味わえる

本商品は「キユーピー マヨネーズ」発売100周年企画のひとつ。かけるだけで世界各国のメニューを手軽に味わえるのが特徴で、写真の麻辣マヨバンバンジーほか、汁なし麺や餃子などにもオススメだ。



ラインナップ&ヒット作

本シリーズは2月から2か月ごとに2品ずつ限定発売し、4月は「芳醇トリュフ味」も登場。また、今春は昨年デビュー以来人気の「キユーピーのたまご タレで食べる」の第3弾「麻辣ダレで食べる 担々風たまご」も好調だ。



世界を味わうマヨ 芳醇トリュフ味

292円

キユーピーのたまご 麻辣ダレで食べる 担々風たまご

オープン価格

あのヒット作の唐揚げ版! 少量の油でもカリジュワ

昭和産業

もう揚げない!! 焼きからあげの素

183円

2022年の発売から2年弱で販売数が200万個を超えた「もう揚げない!! 焼き天ぷらの素」の唐揚げ版。揚げたようなおいしさになるよう配合調整され、少量の油でもカリジュワに。

【ココがポイント】油が少なくて済むからコストも手間も省ける

肉に粉をまぶして焼くまでの工程にレンジ調理を取り入れることで、焼くだけでは10分以上かかるところを6〜7分へと短縮。揚げるよりも少ない油で済むためコストが安く、調理後のオイル処理が不要な点もうれしい。

一度冷凍させる新発想でおいしさをランクアップ

理研ビタミン

パッとジュッと 甘旨ヤンニョムチキン用

オープン価格

切った肉をパウチに入れ、一度冷凍することで味の浸透や素材のやわらかさを向上させる新発想。調理の際は凍ったままフライパンに出し、大さじ1の水を加えて焼くだけと簡単だ。

【ココがポイント】独自ソースが冷凍で浸透むね肉でもジューシーに

特許技術の「肉ピタソース」が肉汁の流出を防ぐとともに、冷凍することで肉のやわらかさがアップ。パサつきがちな鶏むね肉でも、しっとりジューシーなおいしさに仕上がる。写真はもう1種の姉妹品「ねぎ塩麹チキン用」。

ぽってりしたとろみと濃縮感豊かな味を再現

味の素

味の素KK 鶏白湯スープ

オープン価格

鶏肉と鶏ガラを長時間じっくり炊き、素材本来のうまみとコク深い風味を最大限に引き出した。サラサラの粉末をお湯に溶くだけで、ぽってり乳化したとろみと、濃縮感豊かな味に。

【ココがポイント】使い勝手のいい粉末で炒めものや和え麺なども

鍋やラーメンなど専門店のイメージが強い鶏白湯を、家庭で簡単に再現できるよう、コラーゲンが豊富な鶏のもみじなどを採用して調合。粉末なので保存性が高く量の加減も自由で、スープ以外に野菜炒めや和え麺など幅広く使える。

