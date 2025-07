globeが、デビュー30周年企画として8月から行う連続リリースの第2弾として、1stライブツアー『house of globe』最終公演の映像作品を9月27日にリリース。あわせて、ティザー映像やジャケット写真なども公開された。

『preview Another Edition Private Tour house of globe -代々木ホワイトシアター 1996.9.27-』と題された同ツアーは、1996年にロードムービーをテーマに開催された実験的ツアー。当時のファンクラブ『house of globe』の会員限定で、約3000人規模の特設ステージでglobe史上初めて行われた。

後に開催される4大ドームツアーのパフォーマンスの原型を形作るきっかけとなったという同ツアーの映像は、映像作品『preview』などでダイジェストや一部の楽曲は収録されていたが、フルパフォーマンスを収録した映像作品を発表するのは初めて。今回、新たな映像編集マスタテープの原型を発掘し、初めてライブの模様を完全収録した作品がリリースされる。

約100分におよぶ内容は、KEIKOのボーカルパフォーマンス力や、TKのキーボードパフォーマンス、ベーシストとしてのMARCの姿なども堪能できる。また、昨年と一昨年にリリースされた映像作品同様、Dolby Atmosで臨場感満載のサラウンドMIX仕様で音声を再現。さらに、初回盤ではスマホでサラウンドMIXの映像を楽しめるNeSTREAM LIVE試聴シリアルコードも封入される。

なおglobeは、8月9日にベストアルバム『ALL SINGLES & OTHER BEST 30 SELECTION』をリリース。11月、1月にも連続リリースが控えている。

(文=リアルサウンド編集部)