lotスマートホームデバイスブランドAqaraは、スマートホームハブ機能を備えた「ドアベルハブG410」を2025年7月10日よりAmazonにて先行発売しました。今後、全国で順次発売を開始します。実売価格は2万380円(税込)。

記事のポイント インターホンがネットワークにつながることで、スマホやタブレットなどから訪問者を確認できたり、遠隔でスマートロックを開錠したりと、より便利に。ハブ機能も備えているので、別途ハブを購入することなくスマートホーム環境を構築できます。

本品は、カメラ付きインターホンにスマートホームのハブ機能を持たせたスマートデバイス。175度の超広角レンズを搭載し、さらに4:3のアスペクト比により縦方向にも広い視野が確保できるため、玄関の足元から顔までを一目で確認できます。また、2K解像度とf/1.8の大口径レンズにより昼夜問わず細部まで鮮明な映像を記録します。

付属のチャイムハブには、最大512GBに対応したmicroSDカードスロットを搭載。24時間録画が可能で、検知がなかった時間帯の映像も確認できます。録画データはmicroSDカードを経由してサーバーへの自動バックアップも可能。さらに独自のクラウドサービス「HomeGuardian」によるクラウド保存にも対応。センサーと連動した録画機能もあり、検知した際のみ録画しタイムラインにマークを付けることで効率的に映像を確認できます。

同梱のチャイムハブは最大95dBの大音量で、ユーザーが自由に設定できるカスタム着信音に加えて、録音済み音声を再生することも可能。来訪通知、リマインダー、アラートなど再生音を変えて使い分けることができます。USB-C電源を採用しているため設置の自由度も高く、電源環境に左右されにくい設計です。

スマートホームのハブとしても活用可能

また、本品は単なるスマートドアベルにとどまらずAqara Zigbeeハブとしても機能します。既存のAqara Zigbeeデバイスを直接接続できるため、別途ハブを導入する必要がなく、スマートホームの導入や拡張がよりスムーズになります。

さらに、Matterコントローラー機能も備えているため、50種類以上のMatterデバイスタイプに対応できます。最新の他社製MatterデバイスもAqara Homeアプリ上で統合管理できる他、Aqara製品との連動もスムーズに。これにより、ブランドを超えた柔軟なスマートホーム環境の構築をサポートします。

AppleのHomeKit Secure Videoに対応し、iCloud契約があれば追加費用なしで利用可能。データは暗号化の上クラウド上に保存されます。その他、Google Home、Amazon Alexa、SmartThings等のスマートディスプレイにも対応しており、多様なスマートホーム環境との高い互換性を誇ります。

人感および滞在検知を可能にするミリ波レーダーセンサーと顔認識センサーを内蔵しており、登録された居住人の顔を認識した際に音声を再生する「オカエリ音声挨拶」や、人物を検知した場合に訪問者を映像で確認し、必要に応じてワンタップで開錠できる「スマートロック連携」などの機能を利用可能。

単三形アルカリ乾電池または12V〜24VのAC/DC低電圧配線による給電に対応し、住宅構造や利用シーンに応じて柔軟に設置できます。有線接続時には電池をバックアップ電源として活用できるため、非常時でもカメラ機能を維持することが可能です。1日10回程度の起動で最大約5カ月の電池寿命を誇るほか、ミリ波レーダーによる効率的な検知により冬場や気温の変動にも強い安定して運用が可能です。

2.4GHzおよび5GHzに対応しており、大型マンションなど電波の混雑したエリアでも安定した接続を維持します。さらに、Wi-Fiの最新セキュリティ規格「WPA3」に対応しており、従来のWPA2と比べて強固な暗号化技術を採用。外部からの不正アクセスやハッキングに対する耐性が強化され、安心して利用できます。

Aqara 「ドアベルハブG410」 発売日:2025年7月10日Amazon先行発売 実売価格:2万380円(税込)

The post 家中のIoTデバイスと連携! スマートホームハブ機能を備えた「ドアベルハブG410」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.