¥¢¥ó¥Ê¥ß¥é¡¼¥º¤¬º£Ç¯12·î¤ËºÆ½ÐÅ¹ ¢ªÀ©Éþ¤ä¥Á¥§¥ê¡¼¥Ñ¥¤¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÉü³è¤¹¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
º£Ç¯¤Î12·î¡¢°æÂ¼²°³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡Ö¥¢¥ó¥Ê¥ß¥é¡¼¥º¡×¤ò3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·µ¬½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥Ê¥ß¥é¡¼¥º¹ñÆâºÇ¸å¤ÎÅ¹ÊÞ¤À¤Ã¤¿¹âÎØÅ¹¤Ï¡¢ÉÊÀî±ØºÆ³«È¯¤ËÈ¼¤¦°ÜÅ¾Í×ÀÁ¤ò¼õ¤±¡¢2022Ç¯8·î31Æü¤ËÊÄÅ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¥Ñ¥¤¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔÄê´ü¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×Åù¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³¤Ç¤ÎºÆ½ÐÅ¹¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎºÆ½ÐÅ¹¤òË¾¤à¤ªÀ¼¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï50Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤¿¥¢¥ó¥Ê¥ß¥é¡¼¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´ðËÜ¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼´¤Ë¡¢¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¥á¥¤¥É¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡È½ÐÍèÎ©¤Æ¡É¡È¥é¥¤¥Ö´¶¡É¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ë¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¡¦¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥Ê¥ß¥é¡¼¥º¤ÎÆÃ¿§¤Ç¤â¤¢¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï·ÑÂ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆîÀÄ»³¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¼ûÍ×¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥Ê¥ß¥é¡¼¥º¤È¸À¤¨¤Ð¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ñ¥¤¤È¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤¬ÂåÌ¾»ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ö¤Í¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ï¤ê¥¤¥Á¥ª¥·¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ñ¥¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÎØÅ¹¤ÎÊÄÅ¹¤«¤é3Ç¯´Ö¤Ï¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¾¦ÉÊÀ¼Á¾å¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥¤¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Ñ¥¤¤ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ñ¥¤Åù¡Ë¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Ï¥ª¡¼¥Ö¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Ñ¥¤¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤ä¥Á¥§¥ê¡¼¥Ñ¥¤Åù¡Ë¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥¤¤ÎÈÎÇä¤ÎÍ×Ë¾¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¡¢º£²ó½ÐÅ¹¤¹¤ëÆîÀÄ»³Å¹¤Ç¤ÏÅ¹Æâ¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼Æâ¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥¤¤ò´Þ¤à½ÐÍèÎ©¤Æ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ñ¥¤¤òÄó¶¡¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ñ¥¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ö¸½ºßÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¾¦ÉÊ¤Ç¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¥Á¥§¥ê¡¼¥Ñ¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Á¥§¥ê¡¼¥Ñ¥¤¼«ÂÎ¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤âÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢°ÊÁ°¤«¤éÌ£¤òÊÑ¤¨¤º¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¿Íµ¤¤ÎÍ×°ø¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¡Ö¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥Ñ¥¤¡¢¥Ô¡¼¥«¥ó¥Ñ¥¤¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÄÌÇ¯ÈÎÇä¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÏÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î»þ´ü¡Ê10·î¡Ë¤Ë¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥Ñ¥¤¡¢¥µ¥ó¥¯¥¹¥®¥Ó¥ó¥°¥Ç¡¼¤Î»þ´ü¡Ê11·î¡Ë¤Ë¥Ô¡¼¥«¥ó¥Ñ¥¤¤ò¸ÂÄêÈÎÇä¤·¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ñ¥¤¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢¡¦¥À¥Ã¥Á¡×¤Î²ÈÄíÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥Ê¥ß¥é¡¼¥º¡£¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢¡¦¥À¥Ã¥Á¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê²ÈÄíÎÁÍý¤È¤¤¤¨¤Ð¥Á¥¥ó¥Ý¥Ã¥È¥Ñ¥¤¡¢¥³¡¼¥ó¥Ñ¥¤¡¢¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Ñ¥¤¤ä¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥°Ê³°¤Ë¤â¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¡×¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡¢¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼¡¢¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤³¤Ç¿·Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹½À®¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÈÎÇä¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸½ºß¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¤°Ê³°¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤âÄó¶¡¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Ï³Æ¼ï¥Ñ¥¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö²áµî¤Î¥¢¥ó¥Ê¥ß¥é¡¼¥º¤Ç¤Ï¥Á¥¥ó¥Ý¥Ã¥È¥Ñ¥¤Åù¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÆîÀÄ»³¤ÎÅ¹ÊÞ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¤ë¤«¤Ï¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤ÊÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À½Â¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤äÀßÈ÷¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
Å¹ÊÞ¡§¥¢¥ó¥Ê¥ß¥é¡¼¥º¡¡ÆîÀÄ»³Å¹
³«Å¹Æü¡§2025Ç¯12·î¾å½Ü¡ÊÍ½Äê¡Ë
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³2¡Ý26¡Ý34¡¡¥»¥¤¥¶¥ó¶¡Ê1F¡¦2F¡Ë
ºÇ´ó¤ê±Ø¡§Åìµþ¥á¥È¥í¶äºÂÀþ¡Ö³°±ñÁ°¡×±ØÅÌÊâ1Ê¬
µÒÀÊ¿ô¡§Ìó30ÀÊ
±Ä¶È»þ´Ö¡§9¡§00¡Á21¡§00
ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÈÎÇä¾¦ÉÊ¡§¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥¤¡¦¥ª¡¼¥Ö¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Ñ¥¤³Æ¼ï¡¡¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼³Æ¼ï¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ê¤É¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼³Æ¼ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Â¾¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸³Æ¼ï
¢¨Í½Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ÏÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸²èÁü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁüÄó¶¡¡§°æÂ¼²°³ô¼°²ñ¼Ò
(¼¹É®¼Ô: 6PAC)