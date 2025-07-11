ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡¡¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÀä¹¥Ä´¡Ö2¤Î2¡×¡¡½é²ó¤Ï2ÅÀÌÜ¤Î¼ºÅÀ¤òÁË»ß¡ª
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯7·î11Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥ó£Æ¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¼ºÅÀ¤òÁË»ß¤·¤¿¡£
¡¡4²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÌîÂ¼¤Î»°¥´¥í¤ÏÊ»»¦¤ÎÈ½Äê¡£¥´¥í¤òÊáµå¤·¤¿½¡¤¬»°ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤òÆ§¤ó¤Ç¤«¤é°ìÎÝ¤ØÁ÷µå¤·¤¿¤¬¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ì¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤Î·ë²Ì¡¢°ìÎÝ¤Ï¥»¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡4²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¥×¥ì¡¼·ÑÂ³¤È¤Ê¤ê¡¢¿åÌî¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ïº¸Ãæ´Ö¤òÈ´¤±¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÃæÀî¤Î¹¥Êä¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥ê¥×¥ì¡¼¤ÏÆÀÅÀ¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½é²ó¤Ï¿·¾±´ÆÆÄ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¼ºÅÀ¤òÁË»ß¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ï2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÀ¾Ìî¤ÎÂÇµå¤ÇÀ¸´Ô¤·¤¿2ÅÀÌÜ¤ÎÁö¼Ô¤Î¥»¡¼¥ÕÈ½Äê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤ÎËö¡¢È½Äê¤¬Ê¤¤ê¡¢1¼ºÅÀ¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£