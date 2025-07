サンワサプライは、iPadをノートPCのように使えるiPadケース付きキーボード「SKB-IP8BK」を発売しました。実売価格は2万1780円(税込)。

記事のポイント かな・小文字印字で小学生の学習用途にも使えるiPad用外付けキーボード。USB Type-Cを差すだけで設定不要で使えるのが特徴。Bluetooth接続タイプなどよりも手軽に使用できます。iPadから給電するので、別途キーボードを充電したり電池を入れる必要がないのも◎。

本製品は、USB Type-CコネクタをiPadに差すだけで、キーボード操作ができるケース付きキーボード。内蔵コネクタを接続したまま収納できるスマートなデザインで、別途ケーブルを購入しなくても使用できます。対応機種は、USB Type-Cを採用するiPad A16(2025年モデル)、iPad 第10世代(2022年モデル)。

iPadの操作に便利なショートカットキーを搭載。アルファベットは小文字・大文字を併記しており、小学生でもスムーズに入力できます。

落下しても壊れにくい耐衝撃吸収構造です。MIL規格準拠しており、さらに独自のテストで堅牢性を高めています。マグネットフラップでiPadをしっかり固定し、持ち運びもスムーズです。

iPadにType-Cコネクタを挿すことでキーボードへ給電できるので、キーボードの電池交換や充電は不要。また、本体に備わっているUSBポートへ充電ケーブルを挿せば、キーボードを使用しながらiPadへの充電も可能です。

4極3.5mmのヘッドホン端子付きなので、オンライン学習などで使用できます。

ケース背面にスタンドを内蔵しており、無段階で角度調整が可能です。タッチペンホルダーを備えており、タッチペンの紛失を防ぎます。手持ちのストラップを付けられるストラップホール付き。

※角度調整範囲は0度〜約130度です。

サンワサプライ iPadケース付きキーボード「SKB-IP8BK」 発売日:発売中 実売価格:2万1780円(税込)

