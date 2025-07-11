

○農業総研 <3541> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.92％にあたる20万株(金額で9000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は7月15日から8月31日まで。



○北興化 <4992> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.66％にあたる70万株(金額で8億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は7月14日から26年7月13日まで。



○ＴＯＮＥ <5967> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.52％にあたる35万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は7月12日から26年5月31日まで。



○アイドマＨＤ <7373> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.65％にあたる25万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は7月14日から11月28日まで。



○インターアク <7725> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の10.84％にあたる120万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は7月14日から12月30日まで。



［2025年7月11日］



株探ニュース

