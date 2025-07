クニタケ ヒロキ from THE FOREVER YOUNGが、弾き語り動画撮影の参加者を募集中だ。 撮影日程は7月28日、撮影場所は関東近郊。同YouTube企画の出演者募集は、「貴方だけに歌う模様を撮影します!」というもので、応募者の中から選ばれた方のみが参加できる。 募集期間は本日7月11日から7月18日まで、応募フォームにて。 ■弾き語り撮影の参加者募集 概要日程:2025年7月28日(月)収録時間:未定 ※終日スケジュールを空けて頂ける方に限ります。撮影場所:関東近郊(神奈川・東京郊外・山梨等) ※現地集合・解散となります。交通費:支給年齢・性別:不問募集締め切り:7月18日(金)23:59まで注意事項:Youtube等の動画出演が可能な方に限ります。応募フォーム:https://forms.gle/ruUq4qPsgfxA2bYNA 関連リンク◆THE FOREVER YOUNG オフィシャルサイト◆THE FOREVER YOUNG オフィシャルTwitter◆THE FOREVER YOUNG オフィシャルInstagram◆STEP UP RECORDS オフィシャルYouTubeチャンネル

