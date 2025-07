Mrs. GREEN APPLEが、7月8日(火)にリリースしたアニバーサリーベストアルバム『10』の初回限定盤に収録される特典映像『Studio Session Live #4』と「Mrs. GREEN APPLE 10周年記念メンバー座談会」のティザー映像を公開した。 『Studio Session Live #4』は、2015年7月8日にリリースしたデビューミニアルバム『Variety』の全6曲「StaRt」「リスキーゲーム」「L.P」「VIP」「ゼンマイ」「道徳と皿」を新たにアレンジした、特別編成によるスタジオライブを収録したもの。10年の歳月を経た楽曲群に新たな息吹を感じることができる一方で、その変わらない本質を改めて知ることができる、スペシャルなライブとなっている。同時にオフィシャルレポートも公開されたので、セットで堪能してほしい。 そして『Mrs. GREEN APPLE 10周年記念メンバー座談会』は、台本もない自由な空間で、メンバーだけで10年間の歩みを“ゆるりと”振り返るトークを楽しむことができる。 ミセスは今週末の7月12日(土)に、『10』と同時リリースしたBlu-ray/DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』の1度限りの上映イベント<Mrs. GREEN APPLE on “Harmony” SPECIAL GREETING & CINEMA VIEWING>を全国47都道府県の映画館で開催する。現在、インターネットおよび各劇場窓口でチケット一般販売中だ。 ■Studio Session Live #4 オフィシャルレポートhttps://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/sslive4/ ◾️アニバーサリーベストアルバム『10』 2025年7月8日(火)リリース『10』特設サイト:https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/10/『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』特設サイト:https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/harmony/ ◆『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』 ○初回生産限定盤【CD+Blu-ray+GOODS】 CD「10」+Blu-ray「Studio Session Live #4」+Blu-ray「Mrs. GREEN APPLE on […]

