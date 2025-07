Ayumu Imazuが新曲「HOWL」を7月25日(金)に配信リリースすることを発表した。同曲はTVアニメ『カラオケ行こ!』の主題歌に決定している。 「HOWL」は夜の街を駆け抜けていくようなスピード感あるトラックに、迷いと葛藤が交錯していく情緒を表現する歌詞と歌が乗ったクールでポップなダンスナンバー。『カラオケ行こ!』の主人公(岡聡実)の目線で描いていくストーリーを表現したワードも存分に詰め込まれた楽曲となっている。 ジャケットアートワークは、Ayumuが街中を駆け抜けるシーンをレトロな質感と印象的なタイトルでデザインしたものとなった。 TikTokでは本日11日より「HOWL」の未公開部分を先行配信中だ。楽曲を使用した投稿も可能となっているので活用してほしい。 さらに音楽配信サービスのApple Music・Spotify・Amazon Musicで配信前の楽曲を事前にライブラリ予約できるPre-Add / Pre-Save、事前にダウンロード購入できるPre-Orderも開始されている。 TVアニメ『カラオケ行こ!』は7月24日(木)よりTOKYO MXにて22:30〜第1話を放送。その他AT-X、BS11、関西テレビ放送、メ〜テレ、HBC北海道放送、ミヤギテレビ、TVQ九州放送でも同日に放送開始。さらにABEMAにて地上波先行・単独最速配信も予定しており、その他サイトでも7月27日(日)22:00〜順次配信予定。 Ayumu Imazuは今年11月24日(月)に東京国際フォーラム ホールAでのワンマンライブ<Ayumu Imazu LIVE 2025 - unbounded - >を開催。本日、7月11日(金)20:00よりオフィシャルHP先行がスタートする。 デジタルシングル「HOWL」 2025年7月25日(金)0:00配信スタート事前ライブラリ追加Pre-Add / Pre-Save / Pre-Orderhttps://ayumu.lnk.to/HOWL※7月11日(金)19:00〜7月24日(木)23:59まで有効 ■Ayumu Imazu 「HOWL」 TikTok先行配信 投稿ページhttps://www.tiktok.com/music/-7524655748896180225 TVアニメ『カラオケ行こ!』 放送情報◆AT-X 7月24日(木) 21:30〜 第1話放送※リピート放送:毎週(月)9:30〜/毎週(水)15:30〜◆TOKYO MX 7月24日(木) 22:30〜 第1話放送◆BS11 7月24日(木) 23:30〜 第1話放送◆関西テレビ放送 7月24日(木) 25:45〜 第1話放送◆メ〜テレ 7月24日(木) 26:00〜 第1話放送◆HBC北海道放送 7月24日(木) 25:26〜 第1話放送◆ミヤギテレビ 7月24日(木) 25:59〜 第1話放送◆TVQ九州放送 7月24日(木) 26:00〜 第1話放送 〈配信〉ABEMAにて地上波先行・単独最速配信◆ABEMA:7月24日(木) 22:00〜 第1話配信その他サイトも7月27日(日) 22:00〜 順次配信予定 ※放送・配信日時は変更となる場合がございます。 ■STAFF原作:和山やま (ビームコミックス/KADOKAWA刊)監督:中谷亜沙美助監督:塚原佑希子シリーズ構成:成田良美キャラクターデザイン:松浦麻衣・谷口淳一郎音楽:伊賀拓郎アニメーション制作:動画工房 ■CAST『カラオケ行こ!』岡聡 実:堀江 […]

The post Ayumu Imazu、TVアニメ『カラオケ行こ!』主題歌「HOWL」を配信リリース first appeared on BARKS.