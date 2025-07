King Gnuのドラマー・勢喜遊とプロデューサー・Yohji Igarashiによるユニット「勢喜遊 & Yohji Igarashi」が、ユニットとしては初となる楽曲「Say Less」を7月18日(金)0時より配信リリースすることが決定した。 今月末開催の<FUJI ROCK FESTIVAL’25>3日目に出演が決定している彼らだが、今作のリリースはフェス出演に先駆けての発信となる。 楽曲「Say Less」はレイヴやドラムンベースなどのダンスミュージックをベースに勢喜遊によるビートアプローチが炸裂するフロアバンガー。ジャケットアートワークは盟友・Margtによるもので、神秘的な滝のヴィジュアルが特徴的な内容となっている。 以下、勢喜遊 & Yohji Igarashiからのコメントをお届けしよう。 ◆ ◆ ◆ ■勢喜遊 & Yohji Igarashiコメント 飛びます(勢喜遊) 長く準備をしてきたプロジェクトがついに始動します。良い曲たくさん出来てます。まずはFRF’25でのライブに先んじて、1st SG「Say Less」をリリースします。こちらダンスミュージックであり、ドラム狂想曲。一概にジャンル化出来ない、我々らしい曲が出来ました。是非聴いて下さい。(Yohji Igarashi) ◆ ◆ ◆ 勢喜遊 & Yohji Igarashi 1st シングル「Say Less」 2025年7月18日(金)0時配信 スタートhttps://va.lnk.to/SayLess 関連リンク ◆勢喜遊 Instagram◆Yohji Igarashi Instagram

