【Amazon:「HORI マリオカートレーシングホイール」お得なセット販売】 7月19日 発売予定

ホリは、「HORI マリオカートレーシングホイール」お得なセットをAmazon限定で販売する。発売は7月19日を予定している。

セット販売は「マリオカートレーシングホイール for Nintendo Switch」および「マリオカートレーシングホイールDX for Nintendo Switch」に「USBカメラ パックンフラワー」が付いたセットなどが登場する。

(C) HORI CO., LTD.