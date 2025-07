7月11日 投稿

ゲームクリエイターの桜井政博氏は自身のXにて、2015年に亡くなった任天堂社長・岩田聡氏の命日に言及する内容を投稿した。

桜井氏は当該ポストにて、7月11日が自身が制作に携わった「カービィのエアライド」の発売から22周年であることに触れ、同時に岩田氏の命日でもあると語った。「岩田さんとは年齢も入社時期も10年前後離れていて、そろそろ歳も追いついてしまいますね」と述べ、さらに現在は「カービィのエアライダー」の制作に打ち込んでいるとし「いいものになりそうですよ!」と岩田氏に語りかけるような形で投稿を締めくくった。

きょうは、ゲームキューブ『カービィのエアライド』発売日でした。22周年!!

同時に、岩田さんの命日でもあります。2015年。



あれから10年…

岩田さんとは年齢も入社時期も10年前後離れていて、そろそろ歳も追いついてしまいますね。



いま私は『カービィのエアライダー』制作に打ち込んでいます。… - 桜井 政博 / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) July 11, 2025

(C) Nintendo / SORA

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.