テレビやWEBメディアで大人気の“カレーおじさん \(^o^)/”に今週食べたカレー&スパイス料理の中からイチオシを教えてもらう連載。今週は、早朝から利用できるマレーシア料理店「マレーカンポン コピティアム 水道橋店」を紹介します。

【カレーおじさん \(^o^)/の今週のカレーとスパイス#227】「マレーカンポン コピティアム 水道橋店」

大阪万博でマレーシア料理のロティチャナイが人気だという話を聞きました。実際に万博へ行った際に僕も食べましたが、確かに大人気の大行列。マレーシア料理はまだまだ日本ではメジャーではないですが、これをきっかけにもっと広まると良いなと感じました。

2025年4月22日にオープンした「マレーカンポン コピティアム 水道橋店」

そこで今回ご紹介するのは、マレーシア料理カフェ。2025年4月22日にJR水道橋駅西口前にある「アパホテル」1階にオープンした「マレーカンポン コピティアム 水道橋店」です。

店内はカフェのような雰囲気

馬喰町にも同系列のお店があり、そちらに続く形でのオープン。こちらのお店は朝7時から朝食営業、11時まで朝食セットを注文可能で、11時を過ぎるとランチメニューとなり、現状夜営業はしていません。

店名のコピティアムとはコーヒーショップという意味で、つまりはカフェのように気軽に使えるお店となっています。

「ロティチャナイ_は単品メニューの中にあります

朝昼どちらの時間もセットの他に単品メニューの注文も可能で、この中に件の「ロティチャナイ」500円があります。

「ロティチャナイ」

外はパリッと、中はモチッとした食感が良く、ちゃんとカレーソースもついてきて朝食や軽食にぴったりのメニューとなっています。

「オタオタ」

この単品メニューがなかなか種類豊富で、好物の「オタオタ」500円があったのでそちらも。オタオタとは魚のすり身とスパイスを合わせたものをバナナリーフに包んで蒸し焼きにしたもの。

「ロティチャナイ」と「オタオタ」を一緒に食べれば、糖質&タンパク質を摂取できるので朝食にもぴったり!

わかりやすく表すとマレーシア風カレーかまぼこといったところ。こちらもメインに合わせてもう一品のおかずとして最適です。

「チキンカレー」

「チキンカレー」1,100円はココナッツの甘みとほのかな酸味を感じるマレーシアテイスト。写真はご飯少なめなので実際はもっとご飯の量があります。存在感のあるチキンとトロッとするまで火の入ったじゃがいもがご飯とよく合います。

チキンたっぷりで食べ応えのあるカレー

ホテル1階の限られたスペースなので、一から現場で調理しているというわけではないようですが、味は十分にマレーシアテイスト。他にナシレマやカヤトーストなどもあり、さまざまなマレーシア料理の入門編として良さそうなお店です。

日本人は食に対して保守的な人が多く、食べたことのない料理をなかなか食べに行かないと言われていますが、スパイスを使ったアジア料理には日本人の好みにも合うおいしい料理がたくさんあります。だからこそ万博でもロティチャナイが人気となっているのでしょう。

朝からマレーシア料理。例年以上に暑くなりそうな今年の夏を乗り越えるためにも、暑い国の料理がおすすめですよ。

<店舗情報>◆マレーカンポン コピティアム 水道橋店住所 : 東京都千代田区神田三崎町2-22-14 アパホテル水道橋駅 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格はすべて税込

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

文:カレーおじさん、食べログマガジン編集部

撮影:カレーおじさん

The post 万博で話題の「ロティチャナイ」が朝7時から食べられる! 水道橋にマレーシア料理の新店が登場 first appeared on 食べログマガジン.