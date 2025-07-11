¡Ö·»Ëå¤À¤Ê¤¢¡Ä¡×À¥¸Í¹¯»Ë¡¢¼ÂËå¡¦Âç²Ï½÷Í¥¤È´ó¤êÅº¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¥ª¥Õ?¡×¡Ö²ÈÂ²¤ÎÃÄ¤é¤ó¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡×¡ÖÇîÂ¿ÊÛº®¤¸¤ê¤Î·»Ëå¥È¡¼¥¯¤Ë¤Û¤ó¤ï¤«¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¡Ö·»¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×²ÈÂ²¤Ë¸«¤»¤ë°ìÌÌ¤òÈäÏª¡ª
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¥¸Í¹¯»Ë(37)=Ê¡²¬¸©°ðÃÛÄ®½Ð¿È=¤¬¡¢Âç²Ï½÷Í¥¤¬½Ð±é¤·¤¿Ëå¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£´ó¤êÅº¤¦¼Ì¿¿¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡·»¤ÎÎÙ¤ÇÈù¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢À¥¸Í¤µ¤ª¤ê(35)¡£5Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÉñÂæ¡¦¤³¤Þ¤ÄºÂÂè154²ó¸ø±é¡ÖÉã¤ÈÊë¤»¤Ð¡×(Åìµþ¡¦µª°ËÔ¢²°¥µ¥¶¥ó¥·¥¢¥¿¡¼ TAKASHIMAYA)¤ËÌ¼Ìò¤Ç½Ð±é¤·¡¢10Æü¤Î½ª±é¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿·»¤é¤ÈµÇ°»£±Æ¡£¤³¤Þ¤ÄºÂ¤Î¸ø¼°X¤¬¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÉñÂæ¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤êÀ¸¤Î¤ª¼Çµï¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿¤ê¡¢¼ª¤òºÉ¤®¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÈá¤·¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·»¤ÎÀ¥¸Í¹¯»Ë¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Ëå¤ÎÀ¥¸Í¤µ¤ª¤ê¤Ï¡Ö·»¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÀ¥¸Í¤µ¤ó¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤ª¤ê¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ç¥é¥Õ¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£·»Ëå¤À¤Ê¤¢¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÏÂ¤ä¤«¤ÊÇîÂ¿ÊÛº®¤¸¤ê¤Î·»Ëå¥È¡¼¥¯¤Ë¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£3¿Í²ÈÂ²¤ÎÃÄ¤é¤ó¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢µ®½Å¤Ê¤ª»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÀ¥¸Í·¯¤Î¤³¤ÎÈ±·¿¤Ï¥ª¥Õ?¡¡¤½¤ì¤È¤âÌò?¡¡¤É¤Ã¤Á¤Ë¤·¤Æ¤âºÇ¿·¤ÎÀ¥¸Í¤¯¤ó¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·»¡¦À¥¸Í¹¯»Ë¤Ï2011Ç¯¡Ö¹¾¡ÁÉ±¤¿¤Á¤ÎÀï¹ñ¡Á¡×¡¢15Ç¯¡Ö²ÖÇ³¤æ¡×¡¢22Ç¯¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¤È3ÅÙNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡¢Ëå¡¦À¥¸Í¤µ¤ª¤ê¤Ï24Ç¯¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£