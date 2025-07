reinaが2025年9月4日(木)、渋谷WWWにてワンマンライブ「Ask for NICO」を開催することを発表した。2023年、デビューアルバム『You Were Wrong』がいきなり〈APPLE VINEGAR -Music Award-〉にノミネートされるなど、大きな話題をさらい突如シーンに現れたreina。クリエイティブレーベル/コレクティブ〈w.a.u〉を代表するシンガーとして、その後もリリースのたびに注目を集め続け、Spotify〈RADAR: Early Noise 2025〉への選出、<SUMMER SONIC 2025>への出演など、勢いはとどまるところを知らない。

7月にリリースされた2ndアルバム『NICO』は、すでにSNSや各種プレイリストを中心に熱狂的なリアクションを巻き起こしており、reinaの音楽が新たなフェーズへ突入したことを印象づけている。本公演では、〈w.a.u〉バンドセットによる演奏のもと、この傑作がライブ空間でどう再構築されるのかにも期待が高まる。<ライブ情報>WWW presents reina ONE MAN LIVE『Ask for NICO』2025年9月4日(木)東京・WWW時間:OPEN 19:00 START 20:00出演:reinaチケット:\3800(税込、オールスタンディング、ドリンク代別)e+ 抽選先行:7/11(金)19:00 〜 7/15(火)23:59https://www-shibuya.jp/schedule/019085.php※未成年入場OK<リリース情報>reina『NICO』配信中https://linkco.re/S0F5EE5F=収録曲=1. Youre Right2. Trust Me3. Risk Your feat. Bonbero4. Puff/Pass5. Feed My Mind6. Fog7. Burn8. Swim9. Close my eyes feat. さらさ10. Twelve11. Youth feat. Skaai12. OutroInstagram:https://www.instagram.com/rei_g_naX:https://x.com/rei_g_naYouTube:https://www.youtube.com/@reina-og4mdSpotify:https://open.spotify.com/intl-ja/artist/6FVP7BKUUx1uCNPbX35fdfAppleMusic:https://music.apple.com/jp/artist/reina/1614392099