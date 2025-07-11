大阪の音楽フェス『OTODAMA 音泉魂』→2025年に刷新「千里丘編」発表 第1弾ラインナップ【一覧】
2005年から大阪・泉大津フェニックスで行なわれてきた音楽フェス『OTODAMA 音泉魂』が、今年は『OTODAMA EXPO 〜千里丘編〜』として、10月に万博記念公演（吹田）で開催されることが決まった。
【画像】『OTODAMA EXPO 〜千里丘編〜』縦ビジュアル
テーマは“80s〜90s 千里ノスタルジック”。第1弾発表アーティストは、iri、UA、大貫妙子、岸田繁（くるり）、KIRINJ、柴田聡子（BAND SET）、長岡亮介、YOGEE NEW WAVESの8組。 今後さらに追加アーティストが発表される予定。
■『OTODAMA EXPO 〜千里丘編〜』
開催日時：2025年10月25日（土）開場午前10時／開演11時 ※雨天決行／荒天中止
会場：大阪・万博記念公園もみじ川芝生広場
出演：
iri
UA
大貫妙子
岸田繁（くるり）
KIRINJI
柴田聡子（BAND SET）
長岡亮介
YOGEE NEW WAVES
【画像】『OTODAMA EXPO 〜千里丘編〜』縦ビジュアル
テーマは“80s〜90s 千里ノスタルジック”。第1弾発表アーティストは、iri、UA、大貫妙子、岸田繁（くるり）、KIRINJ、柴田聡子（BAND SET）、長岡亮介、YOGEE NEW WAVESの8組。 今後さらに追加アーティストが発表される予定。
■『OTODAMA EXPO 〜千里丘編〜』
開催日時：2025年10月25日（土）開場午前10時／開演11時 ※雨天決行／荒天中止
会場：大阪・万博記念公園もみじ川芝生広場
出演：
iri
UA
大貫妙子
岸田繁（くるり）
KIRINJI
柴田聡子（BAND SET）
長岡亮介
YOGEE NEW WAVES