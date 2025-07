1時間に約10,000発の花火を海上5か所から同時に打ち上げ！伊東温泉海の花火大会　

伊東市は、この夏、伊豆最多となる14回の花火大会を令和7年7月26日から8月30日の間に開催します。

伊東温泉海の花火大会

2025年は、最大3夜連続開催となります。

8月10日には1時間に約10,000発の花火を海上5か所から同時に打ち上げる「按針祭海の花火大会」も開催します。

夢花火

夏季期間中は、「按針祭海の花火大会」の他にも20分間の花火大会を以下のスケジュールで実施するため、例年混雑するお盆の時期や特定の開催日に限らず、どの開催日に来ても同じ花火を鑑賞できます。

按針祭灯籠流し

按針祭海の花火大会

■スケジュール

7月26日(土) 伊東温泉「夢花火」Part1(20:30〜20:50)

8月1日(金) 伊東温泉「夢花火」Part2(20:30〜20:50)

8月2日(土) 伊東温泉「夢花火」Part3(20:30〜20:50)

8月3日(日) 宇佐美夏まつり海上花火大会(20:00〜20:20)

8月8日(金) 松川灯籠流し

「灯籠の流れ」打上花火(20:50〜21:00)

8月9日(土) 太鼓合戦

「太鼓の響き」打上花火(20:50〜21:00)

8月10日(日) 按針祭式典

第79回按針祭 海の花火大会(20:00〜21:00)

8月14日(木) やんもの里花火大会(20:00〜20:30)

8月16日(土) 伊東温泉「夢花火」Part4(20:30〜20:50)

8月17日(日) 伊東温泉「夢花火」Part5(20:30〜20:50)

8月22日(金) 伊東温泉「夢花火」Part6(20:30〜21:00)

伊東温泉箸まつり花火大会

8月23日(土) 伊東温泉「夢花火」Part7(20:30〜20:50)

8月24日(日) 伊東温泉「夢花火」Part8(20:30〜20:50)

8月30日(土) 伊東温泉「夢花火」Part9(20:30〜20:50)

箸まつり花火大会

