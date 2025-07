夏の味わいを楽しめる！ 赤福「赤福氷」

赤福は、2025年7月19日(土)から21日(月・祝)までの3日間、三重県のアンテナショップ「三重テラス」(東京都中央区日本橋)にて、夏の風物詩「赤福氷」の実演販売を開催します。

赤福「赤福氷」

開催期間: 2025年7月19日(土)〜21日(月・祝)

時間 : 午前10時〜午後6時

※最終日は午後5時まで

場所 : 三重テラス(東京都中央区日本橋室町2-4-1 YUITO ANNEX)

「赤福氷」は、伊勢・名古屋・大阪の直営店のみで提供されている人気商品で、関東では普段なかなか味わえない特別な一品です。

暑さが続くこの季節、三重テラスで赤福の夏の味わいを楽しめる貴重な3日間となります。

■赤福氷

昭和36年、夏の二見海水浴場を訪れるお客様に、赤福餅だけでなく涼を感じる甘味をお届けしたいという思いから「赤福氷」は誕生しました。

抹茶蜜は、かき氷に合う抹茶と蜜をお店で合わせており、抹茶の香りが引き立ちます。

抹茶蜜をかけたかき氷の中には、冷たい氷にもなじむように特別に仕立てた餡とお餅が、それぞれ別々に入っています。

餡は、冷たさの中でもなめらかな口あたりとともに、小豆の香りが感じられるよう工夫されています。

お餅もまた、冷たさで硬くならないように仕上がっています。

