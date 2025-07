「洗剤の自動投入」自体がまだまだ新しい機能ではありますが、ユーザーの声をもとに更なる省手間、簡略化を目指す動きが出てきています。アクアが6月12日から販売している全自動洗濯機の新シリーズ「VPシリーズ」は業界初(※)となる4つの液剤に対応した自動投入「カスタムタンク」の搭載(上位モデル)により、洗濯時のひと手間が減り、さらなる時短につながりそうです。

※:国内家庭用洗濯機において。4つの液剤に対応した自動投入タンクを搭載。2025年6月5日現在。アクア株式会社調べ。

さらに、洗剤を泡で投入する新技術「泡フルウォッシュ」も全機種に備え、洗浄力と利便性を両立させています。洗濯の手間を大幅に削減したい人、子育て世代や、おしゃれ着も気兼ねなく洗いたい層にとって、見逃せない一台となりそうです。

記事のポイント 目玉の機能は(1)泡フルウォッシュ、(2)カスタムタンクの二つ。発売に先駆けて行われたメディア発表会では、洗剤を“泡化”して投入し、ガンコな汚れであっても浮かせて落とす泡フルウォッシュが実演されました。胸元に汚れをつけたYシャツを短時間でどこまでキレイにできるか、その実力のほどはいかに。 ↑実演担当者がビーカーに水を溜めると、きめ細かな泡がたっぷり。繊維の奥まで浸透し、汚れを浮かせて落とします。 実演時間はわずか数分ではありましたが、洗濯の途中で引き上げたYシャツからは汚れがほとんど消えていました。こうした食べこぼしはもちろん、皮脂汚れなども落としくれるそう。 もう一つの見どころ、合計4種類の液剤を自動投入できる「カスタムタンク」についてはユーザー調査の結果を反映させています。昨今、縦型洗濯機においても増えている洗剤自動投入機能について、満足点と不満点を調べたところ、「省手間、省時間、節約」に関しては満足度が高かったものの、「自動投入タンクのお手入れの面倒」、「洗剤、柔軟剤が1種類しか入れられない」、「タンク内の残量が分かりにくい」といった不満も目立ったそう。このようなニーズに着目して生み出した新しいタンクです。 洗濯は避けて通れないうえ頻度の高い家事ですから、わずかな手間でもカットできればうれしいもの。ラインナップも8kgから14kgまで幅広く取り揃えているので、暮らし向きに合ったサイズを選べそうです。

「液体洗剤」「柔軟剤」に加えて、“あと2つ”選べる「カスタムタンク」

これまでの自動投入機能付き洗濯機に入れられるのは、液体洗剤と柔軟剤の2種類が主流でした。今回の「VPシリーズ」のフラッグシップモデルとなるAQW-VP14A(14kg)とAQW-VP12A(12kg)に搭載された「カスタムタンク」では、さらに「酸素系液体漂白剤」と「おしゃれ着用洗剤」のいずれか2つを選べるようになり、合計4種類の液剤を自動投入できるというもの。

普段使いの洗剤と柔軟剤は固定しつつ、「カスタムタンク」の一方に漂白剤、もう一方におしゃれ着用洗剤をセットしておけば、洗濯物に合わせてコースを選ぶだけで最適な洗剤が自動投入されます。例えば、「今日は白いシャツが多いから漂白剤を……」「このデリケートな服は手動で洗剤を……」といった都度選ぶ手間が解消され、洗剤の置き場所も悩まずに済みます。

各タンク容量は750mLと十分で、一度補充すればしばらく安心。投入口も広く、補充しやすい形です。取り外して水洗いできるうえ、経路のお手入れモードもあるので、衛生面への配慮も感じられます。

新洗浄技術「泡フルウォッシュ」でガンコ汚れもスッキリ!

全機種に搭載される「泡フルウォッシュ」にも注目です。洗い始めに洗剤をきめ細かく泡立てた高濃度洗剤液を洗濯槽に投入し、低水位から衣類全体に浸透させるというもの。

給水時に空気を取り込み、液体洗剤と混合させて作り出した泡が繊維の奥まで素早く届き、汚れを浮かせて落とすとのこと。その後、立体水流でしっかりもみ洗いすることで、ガンコな汚れも芯から洗い落とします。

また、布がらみを抑えて取り出しやすくする「ほぐし仕上げ」機能も便利です(一部コース・条件を除く)。洗濯後の衣類の絡まりは、意外とストレスになるもの。この機能があれば、干す際のひと手間も軽減されそうです。

かゆいところに手が届く、ユーザーフレンドリー設計

日々の使い勝手を左右する細かな配慮も見逃せません。まず、業界初(※)となる、バックライト付きの自動投入タンク。電源を入れると設定中のタンクが光るため、残量確認がしやすく、設定ミスも防げるという親切設計です。

※ 国内家庭用洗濯機において。2025年6月5日現在。アクア株式会社調べ

デザイン面では、大容量ながらも防水パンに収まりやすいコンパクトな奥行きです。前面が薄いため洗濯槽に手が届きやすく、投入口もワイド(AQW-VP14A/VP12Aは幅403mm・奥行340mm)なので、毛布などの大きな物もスムーズに出し入れできそうです。

天面は凹凸の少ないフラットデザインで、拭き掃除も簡単です。さらに、ふたが開いた状態でもパネル操作でき、スマートフォンから取扱説明書を見られる二次元コードも搭載。細かな点ですが、ユーザーフレンドリーな設計となっています。

ライフスタイルにあわせて選べるラインナップ

「VPシリーズ」は、14kgの「AQW-VP14A」から8kgの「AQW-VP8A」まで全5機種をラインナップ。家族構成や洗濯量に合わせて最適な一台を選べます。なお、「カスタムタンク」搭載はAQW-VP14AとAQW-VP12Aのみで、AQW-VP10A/VP9A/VP8Aは液体洗剤・柔軟剤の2種類自動投入となります。

AQW-VP14A

脱水容量:14kg

カスタムタンク:搭載

価格:20万9000円(税込) AQW-VP12A

脱水容量:12kg

カスタムタンク:搭載

価格:19万8000円(税込) AQW-VP10A

脱水容量:10kg

カスタムタンク:非搭載

価格:15万4000円(税込) AQW-VP9A

脱水容量:9kg

カスタムタンク:非搭載

価格:14万3000円(税込) AQW-VP8A

脱水容量:8kg

カスタムタンク:非搭載

価格:13万2000円(税込)

