生地から作ったオリジナル食パンを使ったメニューも！幸せのパンケーキ本店　淡路島リゾート「幸せガーデン」

幸せのパンケーキ本店 淡路島リゾートにて2025年7月10日(木)、新施設「幸せガーデン」をグランドオープンします。

幸せのパンケーキ本店 淡路島リゾート「幸せガーデン」

所在地 : 兵庫県淡路市尾崎字枯木41-51

TEL : 0799-85-0031

営業時間: 平日 10:00〜20:00(LO 18:40) 土日・祝 9:30〜20:00(LO 18:40)

定休日 : 不定休

座席数 : 淡路島リゾート575席(店内227席 屋外348席)

(幸せガーデン 個室13室69席 ウッドデッキテラス席50m以上)

〈淡路島テラス 223席(店内52席 屋外171席)〉

〈淡路島カフェ 101席(店内40席 屋外61席)〉

〈淡路島Restaurant&Cafe 166席(店内66席 屋外100席)〉

〈淡路島SweetsTerrace 16席(屋外16席)(完全禁煙)

駐車場 : 300台以上完備

アクセス: 神戸淡路鳴門自動車道北淡ICより車で4分

隣接するジェラートファクトリーで製造した出来立てのオリジナルジェラートやアサイーボウル、生地から製造した幸せベーカリーのこだわりのオリジナル食パンを使った新メニューを取り揃えて、今回グランドオープンします。

幸せガーデン外観

鉄道路線が走っていない淡路島で唯一の駅「幸せの駅」をコンセプトに設計建築しました。

石畳を上ると「幸せの駅」にたどり着き、海だけでなく四季折々の季節を感じられます。

線路をモチーフにした入り口のスロープでは秋には紅葉のトンネルで迎えます。

■ドッグフレンドリーカフェ「幸せガーデン」

幸せガーデンは重厚感あふれるハイグレード木造建築、ワンちゃんと一緒にくつろげる全席半個室になっています。

ワンちゃん同伴のお客様には、ゲージ内でリードを外し自由に駆け回っていただけるよう、一緒に楽しめる最高の環境になっています。

床材はペットに優しい「BOLON(ボロン)」を使用(要おむつ着用、持参されていない方には無料でお渡ししています)。

小さなお子様をお連れのお客様にも安心して利用できます。

■天空のテラス

新たなフォトスポットが誕生しました。

幸せガーデンの海側は50m以上のテラス席は瀬戸内海の海や島々、大空を満喫出来ます。

テラス席からは180度以上の水平線や果てしなく広がる空を眺めながらアサイーボウル、オリジナルジェラート、ドリンクなどを楽しめます。

ゆっくりくつろげるようにクッションシートを用意しています。

淡路島で唯一の駅「幸せの駅」

幸せの駅の行き先は「北は未来、南は過去」、人生という長い旅の束の間に途中下車してみてはいかがでしょうか?

幸せガーデンでは幸せのパンケーキ本店 淡路島リゾートと同じ全てのパンケーキやトロピカルドリンクを提供できます。

更に隣接された厨房にて製造しました多数の新たなオリジナルメニューを楽しめます。

■新オリジナルメニュー

【幸せBAKERY】

高級生食パン&黒糖食パン&ブリオッシュ食パンの3種の手作りオリジナル食パンを隣接する厨房で製造。

色々な楽しみ方を用意されています。

【手作り3種食パン食べ比べセット(ドリンク付) 1,280円(税抜価格1,164円) 土日祝限定販売】

イーストフード不使用。

高級生食パン&黒糖食パン&ブリオッシュ食パン&ディップ4種。

自身で高級トースターが利用でき、焼き立てを楽しめます。

ディップ4種

●和歌山県紀の川の果樹園の手作り無添加いちごジャム

●和歌山県紀の川の果樹園の手作り無添加みかんジャム

●北海道産バター

●手作り練乳バター

手作り3種食パン食べ比べセット

【焼きたてフレンチトースト季節のフルーツ添え(ドリンク付) 1,480円(税抜価格1,346円)】

国産生乳と北海道産バターで作りました(イーストフード不使用)。

店内製造している生食パンを厚切りにして特製のフレンチトースト用液(アパレイユ)に24時間漬け込んでいます。

注文をいただいてから国産バターでじっくり丁寧に焼き上げます。

焼きたてフレンチトースト季節のフルーツ添え

【手作り食パン チーズホットサンド(ベーコン入)(ドリンク付) 1,380円(税抜価格1,255円)】

4種チーズを自社ブレンドして工房で焼き上げた手作り食パンにたっぷり挟みました(イーストフード不使用)。

オーダーを頂いてから焼き上げて提供します。

4種チーズ(レッドチェダー、ホワイトチェダー、ゴーダ、モッツァレラ)。

手作り食パン チーズホットサンド

【『豆腐と豆乳のアサイーボウル』1,200円 (税抜価格1,112円)】

豆腐と豆乳を使う事で、乳脂肪を使わずにカロリーを抑えたアサイーボウルを実現しました。

アサイーは有機栽培の物をたっぷりと使い、自家製グラノーラとの相性もいい感じにしあげています。

白糖などは使わずアカベシロップやハチミツを使いました、フルーツそのものの甘さを感じてください。

大豆たんぱくもしっかり摂れ、グラノーラから食物繊維も摂取できる美容の為のパーフェクトな一品です。

豆腐と豆乳のアサイーボウル

【幸せのジェラート全商品 各580円(税抜価格537円)】

全てのジェラートは隣接されたジェラートファクトリーにて製造しています。

【淡路島ミルク&チョコチップバナナ】

【淡路島ミルク&生ピンクグレープフルーツ】

【淡路島ミルク&有機栽培無農薬 京都抹茶】

【淡路島ミルク&リッチチョコレート】

【淡路島ミルク&天然ピスタチオ】

【お好きなジェラート2種類】

■ワンちゃんの健康を考えたこだわりごはん

とことん素材にこだわっています。

料理家がレシピ開発した国産食材・保存料無添加のこだわり製造。

【わんこメニュー(店内) パンケーキ2枚/ウェットフード60g 各980円(税抜:891円)】

無添加、砂糖・牛乳不使用、ひらがい卵使用、米粉100%のこだわりパンケーキとウェットフードのセットです。

わんちゃんパンケーキとがいな鶏のスープ煮

わんちゃんパンケーキとかつおのほぐし煮

わんちゃんパンケーキとぶりのほぐし煮

わんちゃんパンケーキと無農薬野菜のだし煮

■わんこのお土産Takeout

【ワンちゃんにやさしいこだわりのおやつ 4枚入 780円(税抜709円)】

ワンちゃんにやさしいこだわりのおやつ 4枚入

【無農薬野菜のだし煮 120g 710円(税抜646円)】

【かつおのほぐし煮 120g 820円(税抜746円)】

【がいな鶏のスープ煮 120g 820円(税抜746円)】

【ぶりのほぐし煮 120g 820円(税抜:746円)】

【鹿肉と無農薬野菜のスープ煮 70g 820円(税抜:746円)】

【淡路島産 太刀魚のふりかけ 25g 620円(税抜:564円)】

淡路島産 太刀魚のふりかけ

■「幸せのパンケーキ本店 淡路島リゾート」

リゾートマップ

アクセスマップ

