9人組グループ・Snow Manの向井康二がタイドラマ史上初の日本人主演を務めるボーイズラブ・ロマンスコメディードラマ『Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス!?〜』Episode1のストーリーと場面写真が11日、解禁された。あわせて、舞台裏を収めたスペシャル映像企画第2弾の#1が公開された。今作で向井は全編タイ語での演技に挑戦。脚本は胸キュン新世代BLドラマ『Cutie Pie』や『Close Friend』など、象徴的なタイBLドラマを手がけたクリエイティブチームが集結。さらに、多くの名作を生み出してきた実力派脚本家・Maya、All-Write Teamらとのコラボレーションにより、より魅力的な物語がつむがれる。

かつていじめられっ子だったオタク気質のヒル(マーチ=チュターウット・パッタラガムポン)は、「Yuka! Love Me Please」という女性キャラの恋愛シミュレーションゲームの「Yuka」に愛と自信をもらい、見違えるほどのイケメンプログラマーに成長。「Yuka! Love Me Please」を開発した会社に念願かなって就職を果たし、そこで日本からきた完璧すぎる、冷酷な鬼社長・ジュンジ(向井)と出会うことになる。またジュンジの友人で有名店のオーナーシェフ・パットをFluke=Natouch Siripongthon(フルーク=ナタット・シリポントーン)が演じ、ヒルの同僚でイケメン&プレイボーイなゲームプログラマーをJudo=Tantachj Tharinpirom(ユド=タンタット・ターリンピロム)が演じている。場面写真は、念願かなって「Yuka! Love Me Please」を開発した会社に就職でき記念すべき出社初日に、Yukaといつも通りに会話をするヒルや、会社の入っているビルを見上げるヒルの姿。完璧すぎる、冷酷な鬼社長・ジュンジとヒルが初めてお互いの意見を伝え合うシーン。PRISMSTAR社で一緒に働くことになったベイや他のエンジニアたちやジュンジの秘書たち。さらには「Yuka! Love Me Please」のサービスを終了するというニュースを聞いてしまい衝撃を隠せず泣きべそをかくヒル、それを冷やかすベイ、Yukaと付き合っていると聞かされたジュンジなど、第1話のシーンの想像を掻き立てる。また、第1話をギュギュっと詰めた新映像も新たに公開された。また、先日公開されたスペシャル映像「ガップルデートゲーム」に続き、スペシャル映像企画第2弾も完成。この映像は、タイと日本、一期一会で出会ったチームが創り上げたドラマ製作の舞台裏を、撮影中に撮り貯めた大量のメイキング映像や、折を見て収録されたインタビュー、イベント映像から厳選された映像を観ることができるシリーズとなる。第1回目は、自身の目標でもあったタイドラマ出演を、タイドラマ史上初の日本人主演で飾った向井にフィーチャーした“Snow Man Koji Mukai’s Challenge:Stepping into the Thai Drama”と題した回。ほぼタイ人のキャスト、スタッフの中へ単身で飛び込んでいった向井が、「初めての経験なので一生懸命頑張ります」と撮影を迎えるまでに心に灯していた想いや、W主演で共演しているマーチや、共演するフルーク、ユドとの初顔合わせ、クランクイン、撮影が始まってからの数日間の向井を追った貴重な映像が収められている。「タイの皆さんがとても優しくてそれに恩返ししたいなって毎日思っている」などと撮影に入ってからの心境を語っており、このドラマにかける向井のワクワクドキドキの気持ちを感じることができると共に、すでに公開されている「カップルデートゲーム」の映像とあわせて観ると、ほぼ数日でタイのドラマ制作の輪にあっという間になじんで役を演じたり、キャストたちとコミュニケーションをとる向井のコミュ力の高さを再認識できたりと、Episode1を一味も二味も違った視点で観ることができる。■Episode.1 ストーリー自分の魅力に気づいていない控えめなITオタクのヒルは、自身の夢でもあったゲームデザイナーとして夢のキャリアをスタートさせようとしていた。その会社こそが、彼の理想の恋人像であったYukaがヒロインである恋愛シミュレーションゲーム「Yuka! Love Me Please」の開発元であった。しかし、彼の初日は、厳格で手強い日本人社長、ジュンジの登場と、「Yuka! Love Me Please」のサービスを終了するという衝撃的なニュースによって劇的な展開を迎えることとなった。さらに追い打ちをかけるように、ヒルはYukaとのお別れイベントを自ら企画することを余儀なくされる。理想的なスタートに対する容赦ない一撃だった。■配信・放送情報▼日本配信7月14日(月) 日本時間午後11時30分より、動画配信サービス Leminoにてディレクターズカット版を日本独占配信未放送シーンを含むディレクターズカット版を独占配信(第1話は無料配信)▼タイ放送7月14日(月) タイ時間午後9時30分より、WorkpointTV、TrueVisoins NOWにて放送スタート