小柳ゆきがデビュー25周年を祝うため、タイムレスな名曲をオーケストラで再解釈したセルフカバーアルバム『Orchestra』を2025年8月8日にリリースする。

長年愛されてきたヒット曲が、6人の編曲家の手によって時代を超えた鮮やかなアレンジで生まれ変わる。このアルバムは、小柳がこれまで数々のライブでオーケストラと共演してきた経験を結晶させ、クラシックアレンジを初めて堪能できる特別な一枚だ。懐かしさと新鮮な感動が交錯する楽曲が、ファンにとって見逃せない魅力をもたらすことになる。

収録曲から、デビュー曲「あなたのキスを数えましょう〜You were mine〜」が7月25日(金)から先行配信を開始する(iTunes/Apple Music)。

さらに、本作をフィーチャーした25th Anniversary Tour「Orchestra」も開催決定。ツアーでは本アルバム楽曲に加え、オーケストラならではのカバー曲を予定している。特に関東圏のファンがゲット必須となる東京公演(9月13日)のチケット一般発売は7月12日にスタートする。

<アルバム収録曲>

01 愛情/編曲:兼松 衆

02 DEEP DEEP/編曲:秋田茉梨絵

03 be alive/編曲:島 健

04 remain〜心の鍵/編曲:兼松 衆

05 サイドウェイ-並行世界-/編曲:Tak Miyazawa

06 One in a million/編曲:Tak Miyazawa

07 天球儀/編曲:森いづみ

08 あなたのキスを数えましょう〜You were mine〜/編曲:藤澤慶昌

【限定盤】数量限定 CD2枚組 豪華BOX仕様 ¥17000(税込)

ボーナストラック4曲、instrumental入り、計20曲収録

※anysee.jp限定サイン付きアクリルプレートの特典付き

※販売はanysee.jp、小柳ゆきライブツアー会場・ファンクラブサイトのみ

【通常盤】CD2枚組 ¥4400(税込)

instrumental入り、計16曲収録

<ツアースケジュール>

【2025年】

東京公演 9月13日(土) 北とぴあ さくらホール 16:00開場/17:00開演

大阪公演 10月4日(土) エブノ泉の森ホール 16:15開場/17:00開演

静岡公演 11月29日(土) 焼津文化会館 16:00開場/17:00開演

京都公演 12月13日(土) 京都劇場 16:00開場/17:00開演

【2026年】

愛知公演 2月28日(土) Niterra 日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール 16:00開場/17:00開演

埼玉公演 3月14日(土) 埼玉会館 16:00開場/17:00開演

大阪公演 4月11日(土) NHKホール大阪 16:00開場/17:00開演

