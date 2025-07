去就注目のセネガル代表ストライカーは退団の可能性が高まっている。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、チェルシーに所属するセネガル代表FWニコラス・ジャクソンにACミランとプレミアリーグの複数クラブが興味を示しているという。



ビジャレアルのU-19出身のジャクソンは2022年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、その1年後の2023年7月に現在所属するチェルシーへの完全移籍を決断。プレミアリーグ初挑戦となった23-24シーズンは決定機を逃す場面も多く批判に晒されることもあったが、最終的には31試合に先発出場し、14ゴール5アシストを記録。昨季も怪我がありながらもプレミアリーグ30試合で10ゴール5アシストと2年連続で二桁得点を記録した。しかし昨季の終盤戦にUEFAチャンピオンズリーグ出場権獲得に向けた重要なゲームとして臨んだニューカッスル戦やクラブワールドカップのフラメンゴ戦での軽率な一発退場などもあり、今夏の移籍市場では退団が噂されていた。





