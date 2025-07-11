¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤À¤è¡ª¡×¥Þ¥¤¥Ê¥¹10¥¥í¤Îà·ãÊÑá¤ÇÏÃÂê¤ÎËÜÅÄË¾·ëàÆ©¤±Æ©¤±á°áÁõ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁé¤»¤Æ¤µ¤é¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÆ©¤±´¶¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Í¡×¤ÎÀ¼
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¤Ë½Ð±é
¡¡½÷Í¥¤ÎËÜÅÄË¾·ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÅÄ¤Ï10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£Çò¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë·ê¤¢¤¤Î¥Ë¥Ã¥È¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢³Ú²°Á°¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªËÜÅÄ¤Ï21ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ÃÂÀ¸Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡ÖÂÎ¤¬10kg·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Çà·ãÊÑá¤·¤¿»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜÅÄ¤Î¶á±Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤À¤è¡ª¡×¡ÖÁé¤»¤Æ¤µ¤é¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÆ©¤±´¶¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Í¡×¡ÖÈ©¥¥ì¥¤¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ÒÌò»þÂå¤«¤éÉý¹¤¯³èÌö
¡¡ËÜÅÄ¤Ï2010Ç¯¤Ë»ÒÌò¤È¤·¤ÆCM¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥É¥é¥Þ¡ÖÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡×(TBS)¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£15Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ö¥Ý¥×¥é¤Î½©¡×(¥¢¥¹¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¨¡¼¥¹)¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£4ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¶áµ¦ÃÏ¶è¤ÎÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿¡£