ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Î°ìÃ¼¤â³À´Ö¸«¤¨¤¿¡¢ÅìÇî¡Ö¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼¡¡¿·¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥º¥à¡×ÂÐÃÌ
Åìµþ¹ñÎ©ÇîÊª´Û(°Ê²¼¡¢ÅìÇî)ËÜ´ÛÆÃÊÌ5¼¼¤Ë¤Æ¡¢¹â¤µ7¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂç¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò»È¤¤ÅìÇî½êÂ¢¤Îµ®½Å¤ÊÊ¸²½ºâ¤ò±ÇÁü¤Ç´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼¡¡¿·¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥º¥à ¡ÁÆìÊ¸¤«¤éÉâÀ¤³¨ ¤½¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á¤Ø¡Á¡×¤¬¡¢2025Ç¯8·î3Æü(Æü)¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤À¡£ÆìÊ¸ÅÚ´ï¡¢¤Ï¤Ë¤ï¡¢³¨´¬¡¢³»³õ(¤è¤í¤¤¤«¤Ö¤È)¡¢ÉâÀ¤³¨¤Ê¤É¹ñÊõ¤ä½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤Ë¤·¤¿Å¸¼¨¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Âç¤¤µ¤ä³ÑÅÙ¤Ç´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¤¤¤Þ¤äÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÊ¸²½¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÈÆüËÜÈþ½Ñ¤È¤ÎÏ¢¤Ê¤ê¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼¡¡¿·¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥º¥à(¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë)
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Æ±¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¡ØÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤ÈÅìµþ¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤Ç³Ø·Ý´ë²èÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¾¾Åè²í¿Í¤µ¤ó¤ÎÂÐÃÌ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ËÜ´ë²è¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤äÆüËÜ¤ÎÈþ½Ñ¡¦Èþ°Õ¼±¤È¸½Âå¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Î¥¹¥¿¥¸¥ªÃÏ¿Þ¡¦ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¢£ÆüËÜÈþ½Ñ¤È¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆ±°ìÀþ¾å¤ÎÅ¸¼¨¤Ë¤·¤¿°ÕµÁ¤È¤Ï¡©
ÂÐÃÌËÁÆ¬¡¢»Ê²ñ¤«¤é¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼¤ò¼ÂºÝ¤Ë´Õ¾Þ¤·¤¿´¶ÁÛ¤ò¿Ö¤«¤ì¤¿ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÂç²èÌÌ¤ÇºîÉÊ¤òºÙÌ©¤Ë´Ñ¤ë¤³¤È¡¢ÆüËÜÈþ½Ñ¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤á¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Ê¸Ì®¤È¤·¤Æ´Ñ¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤»î¤ß¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Î±ÇÁü¤ÏÅìÇî¤ÈNHK¤Î¶¦Æ±¤Ë¤è¤ë¡Ö8KÊ¸²½ºâ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¹âÀººÙ²èÁü¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¾¾Åè¤µ¤ó¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç»£¤ê¤¿¤á¤é¤ì¤¿Åö´Û¤Î¹Í¸Å»ñÎÁ¡¢ÆìÊ¸ÅÚ´ï¤«¤é¹¾¸Í»þÂå¤ÎÉâÀ¤³¨ÈÇ²è¤Þ¤Ç¤ò»þ·ÏÎó¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÎò»Ë¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Îò»ËÅª¤ÊÊ¸Ì®¡¢»ë³ÐÅª¤ÊÂ¤·Á¤ÎÎ®¤ì¤ò¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¤ª¸«¤»¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ñ»Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¾Åè¤µ¤ó¤ËÆüËÜÊ¸²½¤È¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¿Ö¤«¤ì¤¿ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆüËÜÈþ½Ñ¤ÎÊ¸Ì®¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤ËÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸ø¤Î¾ì¤Ç¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÆüËÜÈþ½Ñ¤ÏÈó¾ï¤Ë¸¢°ÒÅª¤ÊÄ¹¤¤Îò»Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÂç½°Åª¤Ê»Ò¤É¤â¤Î¤â¤Î¡£¡Ø°ì½ï¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÇ§¼±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤é¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤âÈþ½Ñ¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤È¤ÏÁ´Á³¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¼ÂºÝ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÎò»Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼Â¤Ï°Õ¼±¡¦Ìµ°Õ¼±Ìä¤ï¤ºÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±¤ÎÃæ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÈþ½Ñ¤¬¤º¤Ã¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤½¤ÎÊ¸Ì®¾å¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤òºî¤ëÂ¦¤â¡¢´Ñ¤ëÂ¦¤ÎÊý¡¹¤â¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉâÀ¤³¨¤Ç¤â¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éÉâÀ¤³¨¤Îºî²È¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò·Ý½Ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ËÍ¤é¸½Âå¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢´°Á´¤ËÆüËÜ¤ÎÈþ½Ñ¤ÎÊ¸Ì®¾å¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ì»þÂå¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÉ÷¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹ºÙÅÄ´ÆÆÄ¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼¤ËÆüËÜÈþ½Ñ¤È¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÊÂ¤ó¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¤ä¤Ã¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤â´Þ¤á¤¿ÆüËÜÈþ½Ñ¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Î¸¦µæ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥Ë¥á¤òÄÌ¤·¤Æ³¤³°¤Ë¼õ¤±ÍÆ¤ì¤é¤ì¤ë¡ÖÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±¡×
ÏÃÂê¤ÏÃÏ°è¤´¤È¤ÎÈþ°Õ¼±¤Î°ã¤¤¤Ë°Ü¤ê¡¢¡Ö¡ÔÄ»½Ãµº²è¡Õ(¹ñÊõ)¤ä¡Ô¾¾ÎÓ¿Þ屛É÷¡Õ(¹ñÊõ)¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¾ÍÎ³¨²è¤Ç¤Ïµ¯¤³¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÀ¤³¦¤È¤Ï¿Í´Ö¤Î²ò¼á¤â¼«Á³¤Î²ò¼á¤â°ã¤¦¤«¤é¡¢ÆüËÜÈþ½ÑÅª¤ÊÉ½¸½¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÏÃ¡×¤ÈºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥¥ê¥¹¥È¶µ°Ê³°¤Î¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥±¥ë¥ÈÊ¸²½¤Î¤è¤¦¤ÊÊÌ¤ÎÅÚÃåÅª¤Ê½¡¶µ´Ñ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ë¥ß¥º¥àÅª¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢Âç¤¤¯¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤â¤¦¿Í´Ö¤È¿À¤Î·ÀÌó¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊäÂ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ·÷¤ÈÆüËÜ¤È¤Ç¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¿Í´Ö¡¢¼«Á³¤ËÂÐ¤¹¤ëÂª¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÈþ°Õ¼±¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤½¤ÎÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÈþ¤¬¤¢¤ë¡£ËÍ¤é¤¬Âç½°À¤È¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¼«Á³Êª¤äÆ°Êª¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤·¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬ÆüËÜÈþ½Ñ¤Î¼«Á³²ò¼á¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×(ºÙÅÄ´ÆÆÄ)
¤½¤·¤ÆºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬³¤³°¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤«¤é¤Îµ¤¤Å¤¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¤³¦Åª¤ÊÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥¥ê¥¹¥È¶µ·÷¤Î¿Í¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê(ÆüËÜ¤Î)¥¢¥Ë¥á¤ò¡Ø¤³¤ì¤ÏÉÔ»×µÄ¤À¡¢ÊÑ¤À¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¡¢²¤ÊÆ¤Ë¤Ê¤¤²ò¼á¤À¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç´î¤ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢ËÍ¤é¤¬ÉáÄÌ¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â¤Ï¤¹¤´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¼«³Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¾¾Åè¤µ¤ó¤â¡ÖÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¢¥Ë¥ß¥º¥à¤Ã¤ÆÀº¿ÀÊ¸²½¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÊ©¶µ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ËüÊª¤ËÀº¿À¡¢À¸Ì¿¡¢¿´¤¬½É¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¼±¤¬ËÜÅö¤Ë¸½Âå¤Ç¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éËÜÅö¤Ë¹¤¤ÃÏ°è¤Çº£¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤êÌ¡²è¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤â¶¦´¶¤äÍý²ò¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¹¤´¤¤(¤¢¤ë)¡×¤È¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¢£ÆüËÜÈþ½Ñ»Ë¤äÀº¿ÀÊ¸²½¤¬¥¢¥Ë¥á¤ò¤µ¤é¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë²ÄÇ½À
ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Þ¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¢¥¸¥¢¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ËÊÉ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÊÉ¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»þÂå¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤¬·àÅª¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ©ºî¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Èó¾ï¤ËÆüËÜÅª¤Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÉ½¸½¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç½Ð»Ï¤á¤¿¡£(¤³¤ì¤Þ¤Ç)ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¤¬º£µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×(ºÙÅÄ´ÆÆÄ)
¾¾Åè¤µ¤ó¤Ï¡Ö³ÆÃÏ¤Ç³ÆÃÏ¤ÎÀº¿ÀÊ¸²½¤¬°é¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê¼êÃÊ¤Ç(Â¾¤Î)³ÆÃÏ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£»ä¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÆüËÜ¤ÎÀº¿ÀÊ¸²½¤ò(³¤³°¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë)°Õ¼±Åª¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢ÆüËÜ¤Îºî¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤â¤Ã¤ÈÎÏ¶¯¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶³Ð¤Ï»ý¤Ä¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤Îº¬Äì¤ËÎ®¤ì¤ëÈþ°Õ¼±¤äÈþ½Ñ»Ë¤ÎÉáµÚ¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤ò¤µ¤é¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë°ì¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÏÃ¤¹¡£
ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñÆâ¤Î¼ã¤¤»ëÄ°¼Ô¤ËÆüËÜÈþ½Ñ¤Ø¶½Ì£¤ò¸þ¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤â°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤Ç¼ý¤Þ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð²»³Ú¤Ç¤â¡¢¤¤¤¤¶Ê¤À¤±¤òÄ°¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î²»³Ú¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Ê¸Ì®¤Ëµò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÏÊÌ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤ò²æ¡¹(¤ÎÀ¤Âå¤Ï)¤·¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£º£¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¤Î¾ðÊó(¤¬Â¿¤¯¤Æ)°Æ³°Ðíâ×¤·¤ÆÊª»ö¤òÂç¤¤¯¸«¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤´ÈÓ¤Î¹ç´Ö¤ËÇÛ¿®¤Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´Ñ¤ë¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¹¤´¤¯Ë¤«¤ÊÈþ½Ñ¤ÎÊ¸Ì®¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤ó¤«¤½¤ÎÈþ°Õ¼±¤ÎÊ¸Ì®¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤È¤¹¤´¤¯¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤¦¡×
¡Ö¼ã¤¤¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¤³¤ÎÅìÇî¤Ë¤¢¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤â¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ºîÉÊ¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤ë¡£¾¾ÎÓ¿Þ(屛É÷)¤Ã¤Æ16À¤µª¤Ç¡¢¥·¥§¡¼¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ÈÆ±»þÂå¤Ë¤¢¤¢¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ»Ä¤Ã¤ÆËÍ¤é¤¬º£´Ñ¤é¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤¹¤´¤¤¤³¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¶½Ì£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡¢¤ª¤â¤·¤í¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤ó¤É¤óËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¡×¤È¡¢ÆüËÜÈþ½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¥¢¥Ë¥á¤Ë¤â¿·¤¿¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬Èë¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖºîÉÊ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë¡×ºÇ¿·ºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù
ÂÐÃÌ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤é¤ì¡¢¤³¤³¤Ç¤â¡Ö¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÏ¢¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºîÉÊ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÊ¸Ì®¤Î°ÕµÁ¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÉ½¸½»Ë¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿±äÄ¹Àþ¾å¤Ç¡¢º£Ä©Àï¤¹¤Ù¤ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²ÝÂê¤Ë²Ì´º¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÉ½¸½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢»î¹Ôºø¸í¤¬¸Â¤ê¤Ê¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿·¤·¤¤É½¸½¤òµá¤á¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤À¤±¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþ½Ñ»Ë¤Èµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢À©ºî¤·¤Æ¤¤¤ÆÀ¸°Õµ¤¤Ê¤¬¤é»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×(ºÙÅÄ´ÆÆÄ)
¼ç¿Í¸ø¤Î¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ï16À¤µª¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î²¦½÷¡£ËÜºî¤ÎÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢16À¤µª¤ÎÈþ½Ñ»Ë¤ÏÃ°Ç°¤ËÄ´¤Ù¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾¾Åè¤µ¤ó¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÙÅÄ´ÆÆÄºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¸½¼ÂÀ¤³¦¤È°ÛÀ¤³¦¤È¤Î±ý´Ô¤¬¤¢¤ë¤«¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡£¤¿¤ÀÃ±¤Ë16À¤µª¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð»Ë·à¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸½Âå¤Ë¾È¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¹½ÁÛ¤Î°ìÃ¼¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢¨ËÜÅ¸¤Ï±ÇÁüÅ¸¼¨¤Î¤¿¤á¡¢ºîÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Æ±¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¡ØÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤ÈÅìµþ¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤Ç³Ø·Ý´ë²èÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¾¾Åè²í¿Í¤µ¤ó¤ÎÂÐÃÌ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ËÜ´ë²è¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤äÆüËÜ¤ÎÈþ½Ñ¡¦Èþ°Õ¼±¤È¸½Âå¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Î¥¹¥¿¥¸¥ªÃÏ¿Þ¡¦ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¢£ÆüËÜÈþ½Ñ¤È¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆ±°ìÀþ¾å¤ÎÅ¸¼¨¤Ë¤·¤¿°ÕµÁ¤È¤Ï¡©
ÂÐÃÌËÁÆ¬¡¢»Ê²ñ¤«¤é¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼¤ò¼ÂºÝ¤Ë´Õ¾Þ¤·¤¿´¶ÁÛ¤ò¿Ö¤«¤ì¤¿ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÂç²èÌÌ¤ÇºîÉÊ¤òºÙÌ©¤Ë´Ñ¤ë¤³¤È¡¢ÆüËÜÈþ½Ñ¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤á¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Ê¸Ì®¤È¤·¤Æ´Ñ¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤»î¤ß¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Î±ÇÁü¤ÏÅìÇî¤ÈNHK¤Î¶¦Æ±¤Ë¤è¤ë¡Ö8KÊ¸²½ºâ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¹âÀººÙ²èÁü¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¾¾Åè¤µ¤ó¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç»£¤ê¤¿¤á¤é¤ì¤¿Åö´Û¤Î¹Í¸Å»ñÎÁ¡¢ÆìÊ¸ÅÚ´ï¤«¤é¹¾¸Í»þÂå¤ÎÉâÀ¤³¨ÈÇ²è¤Þ¤Ç¤ò»þ·ÏÎó¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÎò»Ë¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Îò»ËÅª¤ÊÊ¸Ì®¡¢»ë³ÐÅª¤ÊÂ¤·Á¤ÎÎ®¤ì¤ò¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¤ª¸«¤»¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ñ»Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¾Åè¤µ¤ó¤ËÆüËÜÊ¸²½¤È¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¿Ö¤«¤ì¤¿ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆüËÜÈþ½Ñ¤ÎÊ¸Ì®¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤ËÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸ø¤Î¾ì¤Ç¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÆüËÜÈþ½Ñ¤ÏÈó¾ï¤Ë¸¢°ÒÅª¤ÊÄ¹¤¤Îò»Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÂç½°Åª¤Ê»Ò¤É¤â¤Î¤â¤Î¡£¡Ø°ì½ï¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÇ§¼±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤é¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤âÈþ½Ñ¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤È¤ÏÁ´Á³¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¼ÂºÝ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÎò»Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼Â¤Ï°Õ¼±¡¦Ìµ°Õ¼±Ìä¤ï¤ºÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±¤ÎÃæ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÈþ½Ñ¤¬¤º¤Ã¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤½¤ÎÊ¸Ì®¾å¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤òºî¤ëÂ¦¤â¡¢´Ñ¤ëÂ¦¤ÎÊý¡¹¤â¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉâÀ¤³¨¤Ç¤â¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éÉâÀ¤³¨¤Îºî²È¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò·Ý½Ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ËÍ¤é¸½Âå¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢´°Á´¤ËÆüËÜ¤ÎÈþ½Ñ¤ÎÊ¸Ì®¾å¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ì»þÂå¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÉ÷¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹ºÙÅÄ´ÆÆÄ¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼¤ËÆüËÜÈþ½Ñ¤È¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÊÂ¤ó¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¤ä¤Ã¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤â´Þ¤á¤¿ÆüËÜÈþ½Ñ¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Î¸¦µæ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥Ë¥á¤òÄÌ¤·¤Æ³¤³°¤Ë¼õ¤±ÍÆ¤ì¤é¤ì¤ë¡ÖÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±¡×
ÏÃÂê¤ÏÃÏ°è¤´¤È¤ÎÈþ°Õ¼±¤Î°ã¤¤¤Ë°Ü¤ê¡¢¡Ö¡ÔÄ»½Ãµº²è¡Õ(¹ñÊõ)¤ä¡Ô¾¾ÎÓ¿Þ屛É÷¡Õ(¹ñÊõ)¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¾ÍÎ³¨²è¤Ç¤Ïµ¯¤³¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÀ¤³¦¤È¤Ï¿Í´Ö¤Î²ò¼á¤â¼«Á³¤Î²ò¼á¤â°ã¤¦¤«¤é¡¢ÆüËÜÈþ½ÑÅª¤ÊÉ½¸½¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÏÃ¡×¤ÈºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥¥ê¥¹¥È¶µ°Ê³°¤Î¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥±¥ë¥ÈÊ¸²½¤Î¤è¤¦¤ÊÊÌ¤ÎÅÚÃåÅª¤Ê½¡¶µ´Ñ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ë¥ß¥º¥àÅª¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢Âç¤¤¯¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤â¤¦¿Í´Ö¤È¿À¤Î·ÀÌó¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊäÂ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ·÷¤ÈÆüËÜ¤È¤Ç¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¿Í´Ö¡¢¼«Á³¤ËÂÐ¤¹¤ëÂª¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÈþ°Õ¼±¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤½¤ÎÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÈþ¤¬¤¢¤ë¡£ËÍ¤é¤¬Âç½°À¤È¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¼«Á³Êª¤äÆ°Êª¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤·¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬ÆüËÜÈþ½Ñ¤Î¼«Á³²ò¼á¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×(ºÙÅÄ´ÆÆÄ)
¤½¤·¤ÆºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬³¤³°¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤«¤é¤Îµ¤¤Å¤¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¤³¦Åª¤ÊÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥¥ê¥¹¥È¶µ·÷¤Î¿Í¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê(ÆüËÜ¤Î)¥¢¥Ë¥á¤ò¡Ø¤³¤ì¤ÏÉÔ»×µÄ¤À¡¢ÊÑ¤À¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¡¢²¤ÊÆ¤Ë¤Ê¤¤²ò¼á¤À¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç´î¤ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢ËÍ¤é¤¬ÉáÄÌ¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â¤Ï¤¹¤´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¼«³Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¾¾Åè¤µ¤ó¤â¡ÖÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¢¥Ë¥ß¥º¥à¤Ã¤ÆÀº¿ÀÊ¸²½¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÊ©¶µ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ËüÊª¤ËÀº¿À¡¢À¸Ì¿¡¢¿´¤¬½É¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¼±¤¬ËÜÅö¤Ë¸½Âå¤Ç¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éËÜÅö¤Ë¹¤¤ÃÏ°è¤Çº£¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤êÌ¡²è¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤â¶¦´¶¤äÍý²ò¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¹¤´¤¤(¤¢¤ë)¡×¤È¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¢£ÆüËÜÈþ½Ñ»Ë¤äÀº¿ÀÊ¸²½¤¬¥¢¥Ë¥á¤ò¤µ¤é¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë²ÄÇ½À
ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Þ¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¢¥¸¥¢¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ËÊÉ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÊÉ¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»þÂå¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤¬·àÅª¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ©ºî¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Èó¾ï¤ËÆüËÜÅª¤Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÉ½¸½¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç½Ð»Ï¤á¤¿¡£(¤³¤ì¤Þ¤Ç)ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¤¬º£µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×(ºÙÅÄ´ÆÆÄ)
¾¾Åè¤µ¤ó¤Ï¡Ö³ÆÃÏ¤Ç³ÆÃÏ¤ÎÀº¿ÀÊ¸²½¤¬°é¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê¼êÃÊ¤Ç(Â¾¤Î)³ÆÃÏ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£»ä¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÆüËÜ¤ÎÀº¿ÀÊ¸²½¤ò(³¤³°¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë)°Õ¼±Åª¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢ÆüËÜ¤Îºî¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤â¤Ã¤ÈÎÏ¶¯¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶³Ð¤Ï»ý¤Ä¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤Îº¬Äì¤ËÎ®¤ì¤ëÈþ°Õ¼±¤äÈþ½Ñ»Ë¤ÎÉáµÚ¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤ò¤µ¤é¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë°ì¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÏÃ¤¹¡£
ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñÆâ¤Î¼ã¤¤»ëÄ°¼Ô¤ËÆüËÜÈþ½Ñ¤Ø¶½Ì£¤ò¸þ¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤â°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤Ç¼ý¤Þ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð²»³Ú¤Ç¤â¡¢¤¤¤¤¶Ê¤À¤±¤òÄ°¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î²»³Ú¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Ê¸Ì®¤Ëµò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÏÊÌ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤ò²æ¡¹(¤ÎÀ¤Âå¤Ï)¤·¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£º£¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¤Î¾ðÊó(¤¬Â¿¤¯¤Æ)°Æ³°Ðíâ×¤·¤ÆÊª»ö¤òÂç¤¤¯¸«¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤´ÈÓ¤Î¹ç´Ö¤ËÇÛ¿®¤Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´Ñ¤ë¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¹¤´¤¯Ë¤«¤ÊÈþ½Ñ¤ÎÊ¸Ì®¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤ó¤«¤½¤ÎÈþ°Õ¼±¤ÎÊ¸Ì®¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤È¤¹¤´¤¯¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤¦¡×
¡Ö¼ã¤¤¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¤³¤ÎÅìÇî¤Ë¤¢¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤â¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ºîÉÊ¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤ë¡£¾¾ÎÓ¿Þ(屛É÷)¤Ã¤Æ16À¤µª¤Ç¡¢¥·¥§¡¼¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ÈÆ±»þÂå¤Ë¤¢¤¢¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ»Ä¤Ã¤ÆËÍ¤é¤¬º£´Ñ¤é¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤¹¤´¤¤¤³¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¶½Ì£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡¢¤ª¤â¤·¤í¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤ó¤É¤óËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¡×¤È¡¢ÆüËÜÈþ½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¥¢¥Ë¥á¤Ë¤â¿·¤¿¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬Èë¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖºîÉÊ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë¡×ºÇ¿·ºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù
ÂÐÃÌ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤é¤ì¡¢¤³¤³¤Ç¤â¡Ö¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÏ¢¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºîÉÊ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÊ¸Ì®¤Î°ÕµÁ¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÉ½¸½»Ë¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿±äÄ¹Àþ¾å¤Ç¡¢º£Ä©Àï¤¹¤Ù¤ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²ÝÂê¤Ë²Ì´º¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÉ½¸½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢»î¹Ôºø¸í¤¬¸Â¤ê¤Ê¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿·¤·¤¤É½¸½¤òµá¤á¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤À¤±¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþ½Ñ»Ë¤Èµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢À©ºî¤·¤Æ¤¤¤ÆÀ¸°Õµ¤¤Ê¤¬¤é»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×(ºÙÅÄ´ÆÆÄ)
¼ç¿Í¸ø¤Î¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ï16À¤µª¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î²¦½÷¡£ËÜºî¤ÎÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢16À¤µª¤ÎÈþ½Ñ»Ë¤ÏÃ°Ç°¤ËÄ´¤Ù¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾¾Åè¤µ¤ó¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÙÅÄ´ÆÆÄºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¸½¼ÂÀ¤³¦¤È°ÛÀ¤³¦¤È¤Î±ý´Ô¤¬¤¢¤ë¤«¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡£¤¿¤ÀÃ±¤Ë16À¤µª¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð»Ë·à¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸½Âå¤Ë¾È¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¹½ÁÛ¤Î°ìÃ¼¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢¨ËÜÅ¸¤Ï±ÇÁüÅ¸¼¨¤Î¤¿¤á¡¢ºîÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£