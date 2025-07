サムスンのフラッグシップ機をベースにした次期ミドルレンジモデル「Galaxy S25 FE」は、今後数か月以内に発売される見通しです。本製品は、現行モデルであるS24 FEよりも大幅に薄型化するとの噂が報じられています。

韓国のニュースメディアZDNET Koreaによると、サムスンは従来のFEモデルで採用されていたリジッド(硬質基板)OLEDパネルではなく、フレキシブル(柔軟性のある)OLEDディスプレイパネルを採用する予定だということです。この変更により、端末全体をより薄く設計できるようになると伝えられています。

フレキシブルOLEDは、従来のガラス基板の代わりにプラスチックなどの柔軟な素材を使用しており、ガラスよりも薄くて軽いのが特徴です。これにより、デバイスの薄型・軽量化が実現できます。

これまでのフレキシブルOLEDは主にフラッグシップ機に搭載されてきましたが、今後はFEモデルにも積極的に採用される見込みです。これは、FEモデルを「準フラッグシップ機」と位置づけ、より安価なGalaxy Aシリーズとの差別化を図るためとされています。

最近のリーク情報によると、Galaxy S25 FEの画面サイズは従来と同じ6.7インチですが、端末の厚みは7.4mmと、S24 FEの8.0mmよりも明らかにスリムになるとされています。また、画面のベゼルもさらに細くなる見込みで、手頃な価格ながらフラッグシップ機に近い外観と使用感が期待できそうです。

Galaxy S25 FEは、2025年9月から10月頃にリリースされる可能性が高いとみられています。今後も、さらなる情報に注目したいところです。

