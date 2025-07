SHE’Sが、ライブハウスツアー<SHE’S Tour 2025 “The One”>のツアーファイナル公演を7月9日(水)に大阪BIGCATで開催した。オフィシャルからのレポートをお届けする。 ◆ライブ写真 6月11日(水)恵比寿LIQUID ROOMを皮切りに全7公演で行われた本ツアーは、普段のツアーよりも小箱の会場で”皆と心を一つに”、“初心に帰る”、そして”更なる一歩”などの想いが込められ、満員のライブハウスを熱気でいっぱいにした。SHE’Sが大阪BIGCATでワンマン公演を行うのは、2017年3月に行われたメジャーデビュー後初の全国ワンマンツアー<SHE’S One man Tour 2017 “プルーストの欠片”>の大阪公演以来、約8年ぶり。 オープニングを知らせるイントロに合わせて登場したメンバーに拍手が起こる中、1曲目の「Change」からライブスタート。「I’m into You」「Cloud 9」「Raided」「Kick Out」などの近年リリースの楽曲に加え、インディーズ時代の楽曲「Night Owl」「遠くまで」など、新旧の楽曲を織り交ぜたセットリストで構成。 久しぶりに披露される楽曲に歓喜し食い入るようにステージに視線を向けるシーンもあれば、ライブ後半には「Grow Old With Me」「Dance With Me」などの定番曲も繰り出し、会場全体が一体となって盛り上がりをみせるなど、ライブハウスならではの熱量の高いライブが繰り広げられた。 本編最後に披露したのは、「Four」。6月に配信したばかりの新曲で、7月13日にいよいよ決勝大会を迎える<モンストグランプリ2025 ジャパンチャンピオンシップ>大会テーマソングに書き下ろした楽曲。 大会に挑むチームと自分たちバンドのストーリーをリンクさせ、はじめてメンバーに向けて書いた曲だと語りはじめたMCでは「メンバーがいて、スタッフがいて、そして何よりもいつも応援してくれているあなたがいるから、ここまで歩んで来れた」と、会場に集まったファンに向けての感謝の言葉を添えて届けられた。 歓声鳴り止まない中再びステージに登場したSHE’Sは、その後ダブルアンコールまでで行い全25曲を披露し、今回のツアーに幕を閉じた。 秋には大阪・東京の2都市にて管弦楽団を従えて贈るホール公演<Sinfonia “Chronicle” #4>(通称、シンクロ)の開催が決定しているSHE’S。管弦楽団との融合による壮大な世界観をテーマとした本公演では、ライブハウスの熱気とは違う魅力のステージを見せてくれることが今から楽しみだ。 撮影◎Hayashi Maco ■セットリストプレイリストhttps://shes.lnk.to/2025_theonePR ■モンストグランプリ2025 特設サイトhttps://event-info.monster-strike.com/grandprix/2025/ Digital Single「Four」 2025年6月4日 (水)https://shes.lnk.to/fourPR <Sinfonia “Chronicle” #4> 2025年9月20日(土)グランキューブ大阪10月1日(水)昭和女子大学 人見記念講堂10月2日(木)昭和女子大学 人見記念講堂 全席指定:¥7,200(税込)チケットURL:https://eplus.jp/she-s/sinchro4 関連リンク ◆SHE’S オフィシャルサイト◆SHE’S オフィシャルTwitter◆SHE’S オフィシャルInstagram◆SHE’S オフィシャルFC「SHE”Zoo”」

