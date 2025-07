coldrainが、約1年ぶりとなる日本でのワンマンツアー<OPTIMIZE>の開催を発表した。 本ツアーは、東京・大阪・名古屋に加え、福岡・仙台・札幌を巡る全6都市での開催。本日7月11日18時より、チケットのオフィシャル先行受付がスタートしている。 さらに、今回解禁されたフライヤーには「OPTIMIZE EP COMING THIS FALL」の一文が記されており、今秋にEPがリリース予定ということが示唆されている。 <ONE MAN TOUR 2025 OPTIMIZE>大阪 9/28 (日) Zeep Osaka BaysideOPEN 17:00 / START 18:00問い合わせ先: キョードーインフォメーション 0570-200-888 福岡 9/30 (火) Zepp FukuokaOPEN 18:00 / START 19:00問い合わせ先: キョードー西日本 0570-09-2424 愛知 10/8 (水) Zepp NagoyaOPEN 18:00 / START 19:00問い合わせ先: サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 宮城 10/11 (土) SENDAI GIGSOPEN 17:00 / START 18:00問い合わせ先: GIPお問い合わせフォーム […]

