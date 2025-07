globeが8月からデビュー30周年企画で連続リリースを行なう。その第2弾として、幻のファーストライブツアー”house of globe”の最終公演映像作品がリリースされることが決定sた。 『preview Another Edition Private Tour house of globe -代々木ホワイトシアター 1996.9.27-』と題された本作は、1996年、ロードムービーをテーマに当時のファンクラブ「house of globe」の会員限定、約3000人規模の特設ステージでglobe史上初めて行われた実験的ツアー。後に開催される4大ドームツアーのパフォーマンスの原型が形作られたと言っても過言ではない公演になっている。 このライブツアーの映像は「preview」という作品や後の映像作品内などでダイジェストや一部の楽曲は収録されていたものの、最初から最後まで全てのパフォーマンスを収録した映像作品は発表されたことがなく、今回、新たな映像編集マスタテープの原型を発掘するに至り、初めてライヴの模様を完全収録した形態でリリースされることとなった。 約100分におよぶ内容は、KEIKOの類稀なボーカルパフォーマンス力や、TKのキーボードパフォーマンス、今となっては貴重なベーシストととしてのMARCなども存分に堪能できる。 今作も昨年、一昨年リリースされた映像作品同様、Dolby Atmosで臨場感満載のサラウンドMIX仕様で音声が再現され、さらに初回盤ではスマホでそのサラウンドMIXの映像を堪能できるNeSTREAM LIVE試聴シリアルコードも封入されるとのこと。 8月9日には先行してベストアルバム『ALL SINGLES & OTHER BEST 30SELECTION』のリリースも予定。さらにglobeは11月、1月にも連続リリースが控えている。 Blu-ray『preview Another Edition Private Tour house of globe -代々木ホワイトシアター 1996.9.27-』2025年9月27日発売AVXG-72065 ¥7,150(税込)【初回盤】特製スリーブケース仕様 / NeSTREAM LIVE試聴シリアルコード封入 商品予約・購入: https://avex.lnk.to/globe_preview_another 収録内容(予定)01​.SWEET PAIN02​.Joy to the love03​.Always together04​.DEPARTURES05​.Reglet of the Day06​. TK Piano solo07​.Preciuos Memories08​.creatures09​.FREEDOM10​.MUSIC TAKES ME HIGHER11​. […]

