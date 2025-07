ズーカラデルが、9月10日(水)に約1年半ぶり4枚目となるフルアルバム「ポイントネモ」をリリースする。発表にあわせ新アーティスト写真も公開となった。 2025年に結成10周年イヤーを迎え、7月2日(水)にリリースした最新曲「大喝采」が土ドラ『浅草ラスボスおばあちゃん』主題歌に起用されている彼ら。公開された新アーティスト写真は地元・北海道の雪景色のなか、半袖シャツで肩を組むインパクトあるビジュアルとなった。 新たにリリースされる4th Full Album『ポイントネモ』は、ズーカラデル結成10周年の集大成となる作品。ズーカラデル結成前よりG&Vo吉田崇展が歌い続けてきた「友達のうた」、銀シャリ単独ライブ20周年記念ツアー<純米大銀醸>のオープニングムービーのために書き下ろされた「ローリンローリン」、自身初のドラマ主題歌/東海テレビ・フジテレビ系土ドラ『浅草ラスボスおばあちゃん』主題歌となった「大喝采」に、新録7曲を加えた全11曲を収録予定。 初回限定盤に付属するBlu-rayには、2024年3月にZepp DiverCityで開催された”ズーカラデル 3rd Full Album”太陽歩行”リリースツアー『太陽旅行』”東京公演の模様を収録。このツアーでのみ披露された未音源化楽曲「合図(仮)」を含む、全21曲収録予定。ビクターオンラインストア限定で「ポイントネモ オリジナルアクリルスタンド」付き商品も販売される。 また、8月4日(月)18:00までに対象店で予約すると、ズーカラデルがSNSなどで披露してきた楽曲が初めて音源化されるプレミアム特典CD『お知らせソング集 vol.6』がもらえる早期予約キャンペーンのほか、各チェーンの特典も決定した。 収録曲詳細やジャケット写真、グッズデザインは後日発表となる。地球上のすべての陸地から最も遠い場所である”ポイントネモ”をタイトルに冠したこの作品が一体どんなものなのか注目されるところだ。 ズーカラデルは本作を引っ提げ、10月から全国13ヶ所をまわる4th AL”ポイントネモ”リリース&10周年記念全国ツアー<マイ・スイート・サブマリン・ツアー>を開催する。 4th Full Album『ポイントネモ』 2025年9月10日(水)Release予約:https://www.jvcmusic.co.jp/zookaraderu/pointnemo/ ■通常盤(CD) VICL-66087 / \3,700(税込)■初回限定盤(CD+Blu-ray) VIZL-2464 / \6,500(税込)■VOS限定盤(CD+Blu-ray+GOODS) VIZL-2464 +NZY-10339 / \8,150(税込) 【CD収録内容(全形態共通)】ズーカラデル結成前よりVo.Gt.吉田崇展が歌い続けてきた「友達のうた」、銀シャリ単独ライブ20周年記念ツアー「純米大銀醸」のオープニングムービーのために書き下ろされた「ローリンローリン」、自身初のドラマ主題歌・東海テレビ・フジテレビ系土ドラ『浅草ラスボスおばあちゃん』主題歌となった「大喝采」などを含む、全11曲収録予定。 【初回限定盤付属Blu-ray 収録内容】太陽旅行 Live at Zepp DiverCity 2024.3.22 【VOS限定盤付属グッズ】ポイントネモ オリジナルアクリルスタンドサイズ:A5(148×210mm)透明アクリル3mm 【早期予約キャンペーン情報】下記対象チェーン店舗・オンラインショップにて、期間内にアルバム『ポイントネモ』をご予約いただいた方には特典CD『お知らせソング集 vol.6』をプレゼント致します。ズーカラデルがSNSで披露してきたユーモラスな楽曲など、初めて音源化される楽曲が収録されたプレミアムな特典CDです。※特典は商品と一緒にお渡しとなります。※一部店舗では特典取り扱っていない場合がございます、事前にご確認頂きます様お願いします。 <対象商品> 2025年9月10日発売ズーカラデル アルバム 『ポイントネモ』・初回限定盤: VIZL-2464 \6,500(tax in)・通常盤: VICL-66087 \3,700 (tax in) 早期予約特典:特典CD『お知らせソング集 vol.6』受付期間:7月11日(金)18:00〜8月4日(月)18:00まで <対象チェーン店舗・オンラインショップ>・TOWER RECORDS 全国各店 […]

