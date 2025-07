大山まきが、3rdソロアルバム『I AM』を8月20日(水)にリリースする。HR/HMからラウドロックまで幅広い音像を詰め込んだ全11曲が収録された、約2年ぶりのアルバム作品だ。 カバーアルバム『AcoMetal』やAldiousのツアー参加を通じて高く評価されてきた彼女のヴォーカリストとしての表現力に加え、『I AM』では、新たな音楽的アプローチにも挑戦しており、中でもラウドロックの要素を取り入れた「Believer」「Supernova」「Sacrifice」などは注目だ。CD限定のボーナストラックとして、ファンから音源化を望まれていた人気曲「Voyage」も収録されている。 レコーディングには、バンドメンバーとして活動を支える斉田和典(G)、佐野優(B)、中山直樹(Dr)をはじめ、SAKI(Mary’s Blood/ex-NEMOPHILA)、Chris(紫)、LEON(ex-SEX MACHINEGUNS)といったゲスト・プレイヤーが華を添えている。 なお、アルバムに先駆けて3曲入りのデジタルEP『Hail Mary』が8月1日(金)に先行配信される。このEPには、SAKIが参加したタイトル曲「Hail Mary」のほか「Supernova」「Day Tripper」が収録されている。 8月から開催されるワンマンツアー<大山まき TOUR 2025 “I AM”>では5都市を巡り、大阪、名古屋、東京公演にSAKIがスペシャルゲストとして出演する予定だ。福岡・岡山公演ではドラマーに森はるか(Fate Gear)を迎えてのバンド編成となる。 大山まき 3rdソロアルバム『I AM』 2025年8月20日(水)発売1.Hail Mary2.Believer3.Day Tripper4.キミノカナタ(Album Version)5.Supernova6.Wishing Well7.Sacrifice8.Reverse9.Scar Light10.Swing Out(Blues Version)11.Voyage(Bonus Track) ※CD限定 デジタルEP『Hail Mary』 2025年8月1日(金)配信開始1.Hail Mary2.Supernova3.Day Tripper <大山まき TOUR 2025 “I AM”> 演奏メンバー:大山まき(Vo)、斉田和典(G)、佐野優(B)、中山直樹(Dr)※福岡・岡山公演は森はるか(Dr/Fate Gear)参加8月10日(日)大阪・amHALL ※ゲスト出演:SAKI(G)9月14日(日)名古屋・ell.SIZE ※ゲスト出演:SAKI(G)10月11日(土)福岡・80’s BAR reflex10月13日(月・祝)岡山・CRAZYMAMA KINGDOM10月25日(土)東京・SHIBUYA TAKE OFF 7 ※ゲスト出演:SAKI(G)

