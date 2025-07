BLUETTI「AORA 100」が上半期ベストバイ第1位を獲得！『家電批評』上半期ランキング

BLUETTI(ブルーティ)は、権威ある家電レビュー誌『家電批評』2025年上半期ランキングにおいて、複数の製品が高評価を獲得しました。

BLUETTI

ユーザーのリアルな視点と専門的な評価に基づく本ランキングにて、ブルーティ製品は、「性能」「使い勝手」「コストパフォーマンス」の側面で高く評価されています。

■家電批評2025年5月号の評価はコチラ!

BLUETTI AORA 100:1kWhクラスで堂々のベストバイ第1位(総合スコア:51点/60点)

日常使いから非常時まで、幅広いシーンで活躍する新定番モデル「AORA 100」が、1kWhクラスのポータブル電源部門でベストバイ第1位を受賞しました。

・選定理由の一部:

(1) 優れた実容量:実測960Wh、公称値1,152Whに対しその差はわずか16.7%。

(2) 優れた充電速度:約62分でフル充電可能。

(3) 高い出力性能:定格1,800Wに加え、最大2,700Wまで対応可能な電力リフト機能を搭載。

(4) 操作性の高さ:液晶画面は小ぶりですが明るく、日本語表記の文字が大きいので視認性は優秀。

押しやすい発光ボタンで直感的に操作可能。

・商品紹介-AORA 100ポータブル電源について:

災害時にも落ち着きを与える「柔らかく安心感のある色合い」と、日常でも頼れる「高出力パフォーマンス」を両立した日本限定モデル「AORA 100」。

どんな空間にも調和する「フォレストグリーン」カラー

1,800Wの定格出力と電力リフト機能使用時における2,700Wのピーク出力は、電子レンジやドライヤーといった高出力家電にも対応可能で、突然の停電時も慌てることなく日常生活を継続できます。

また、標準搭載のUPS(無停電電源装置)機能により、デスクトップパソコンなどの作業中でも電源が途切れる心配は不要。

さらに、B80などの拡張バッテリーと組み合わせれば、使用時間をさらに延長でき、ファミリー世帯や長時間の停電にも柔軟に対応します。

デザイン性と機能性、そして非常時の安心感を一台に凝縮した、新しい“家庭の備え”のかたちです。

・おすすめ組み合わせ:

AORA 100 + Charger1(専用高速充電アダプター)

→ 2.5時間でフル充電可能。

出発前の短時間でもしっかり準備できます。

■家電批評2025年7月号の評価はコチラ!

BLUETTI Elite 200 V2:2kWhクラスでA評価・第2位(総合スコア:53.25点)

2kWhの大容量と定格2200Wの高出力を兼ね備えた「Elite 200 V2」は、小さめの本体サイズながら実容量・最大出力はトップ評価で、2kWhクラスで第2位・A評価を獲得しました。

Elite 200 V2大容量ポータブル電源が高評価を獲得!

・選定理由の一部:

(1) 優れた実容量:実測1,850Wh、公称値2,073.6Whに対しその差はわずか10%。

(2) 高い操作性:液晶表示は大きく見やすく、設定項目も直感的に確認可能。

(3) 多様な出力ポートを搭載:PD(急速充電)対応のUSB-Cが2口、ACが4口、USB-Aが2口など必要十分な構成。

(4) 優れた充電速度:60分で49%まで回復、約2時間でフル充電が完了。

・商品紹介-Elite 200 V2ポータブル電源について:

2kWhの大容量ながらも、「1kWhのサイズ」の筐体で人気の「Elite 200 V2」は、限られた収納スペースでも場所を取らず、日常使いにも災害対策にもフィットする一台。

多様なポートを備え、どんなシーンにもピッタリ

定格2,200Wの高出力を備え、電子レンジ・炊飯器・ヒーターといった家電を同時に稼働させても余裕があり、使えるシーンの幅がぐっと広がります。

搭載されているのは、自動車にも使われる車規格対応のリン酸鉄リチウムイオン電池。

高い安全性と長寿命(6,000回以上の充放電サイクル)により、毎日の使用にも17年※の長寿命で耐えるタフさが魅力です。

さらに、動作音は図書館内と同等レベルの16dbと超静音設計で、寝室やオフィスでの利用も快適。

大容量・高出力・高信頼性を、すべてコンパクトに詰め込んだ優等生モデルです。

※1日1サイクル換算での理論値。

・おすすめ組み合わせ:

Elite 200 V2 + Charger1

→ 安定した547Wの高出力で充電可能。

約4.2時間でフル充電が完了します。

一般的な100Wの車載充電器と比較すると、約16時間も早く、200Wの充電器と比べても約6時間の時短に。

移動中や限られた時間での充電でも、しっかりと電力を確保できる心強い組み合わせです。

■家電批評2025年7月号の評価はコチラ!

BLUETTI AC200L:2kWhクラスでA評価・第3位

BLUETTIのロングセラーモデル「AC200L」は、2kWh帯で根強い人気を誇り、最大出力2,000Wや拡張バッテリー対応、多彩なポートなど高機能を評価され、同クラスで第3位・A評価を獲得。

拡張性に優れたAC200Lポータブル電源が高評価を獲得!

・おすすめ組み合わせ:

AC200L + B300K拡張バッテリー

→ 容量を最大約8,192Whまで増設可能で、長時間の停電対策にも最適。

新色・ミントグリーンが映える!BLUETTI「AORA V2」シリーズ登場。

『家電批評』上半期ベストバイ第1位を獲得した「AORA 100」の進化モデルである「AORA 100 V2」も新登場。

さらに軽く、さらに使いやすく進化しました。

