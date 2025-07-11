【「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章」メモリアルポップコーンボックス】 7月18日 販売開始

　ティ・ジョイは、「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章」の公開を記念して、「鬼滅の刃」をモチーフにした「メモリアルポップコーンボックス」を限定販売する。映画公開日より、ティ・ジョイ運営劇場ほか、全国上映劇場にて販売が開始される。

　「メモリアルポップコーンボックス」は内側の面を回転させるとキャラクタービジュアルや本作の名場面が楽しめるギミックが特徴。なお、販売劇場は本商品の公式サイトで確認できる。

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