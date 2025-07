●夏に活躍するトレンドアイテムがお得な価格で

三井不動産商業マネジメントは7月25日〜8月17日の期間、「SUPER OUTLET SALE」を同社の運営する三井アウトレットパークの関東における5施設(木更津、入間、幕張、多摩南大沢、横浜ベイサイド)で開催する。「SUPER OUTLET SALE」は、三井アウトレットパークが半期に一度総力をあげて開催する最大級のセール。今回は、関東5施設の総勢約580店舗が参加して、人気ブランドのスポーツ・アウトドア用品、夏に活躍するトレンドアイテム、旅行に使えるトラベルグッズ、キッチン雑貨や選りすぐりのインテリア雑貨といったバリエーション豊かな商品を、最大80%オフで販売する。

さらに、GODIVAでの限定商品の販売をはじめ、各ブランドの三井アウトレットパーク店限定企画を多数用意するとともに、三井アウトレットパーク 入間(埼玉県入間市)では「名探偵コナン」との特別企画も実施するなど、各施設でさまざまなイベントを予定している。三井アウトレットパーク内に出店するGODIVAの店舗では、限定フレーバーのショコリキサー「ショコリキサーストロベリークリーム ラングドシャ」(レギュラーサイズはテイクアウトが950円、店内利用が968円)を販売する。同じく、三井アウトレットパーク内に出店するPUMAの店舗では、シューズとの同時購入でバッグが50%オフ(一部、対象外の商品あり)となる「BAGBUY ONE GET ONE 50%OFFキャンペーン」が行われる。同じく、三井アウトレットパーク内に出店するNANO universeの店舗では、対象商品を30%オフで販売する。同じく、三井アウトレットパーク内に出店するSHIPSの店舗では、60%オフ以上の特設コーナーが設けられる(対象商品がなくなり次第終了)。同じく、三井アウトレットパーク内に出店するFREAK'S STOREの店舗では、5000円以上を購入するとともに「DAYTONA PARK CLUB」に新規入会することで、ノベルティがもらえる(なくなり次第終了)。あわせて関東5施設の三井アウトレットパークでは、ニットやセーターといった真冬のアイテムを、シーズンオフの夏だからこそリーズナブルな価格で販売する「真夏の冬コレ」を、8月9〜17日の期間に開催する。三井アウトレットパーク 木更津(千葉県木更津市)では「SUPER OUTLET SALE」に加えて、夏祭りをテーマにしたフードトラックや体験型コンテンツといった、各種イベントを取り揃える「YOMATSURI〜木更津の夜祭〜」を、8月12日・13日に大屋根広場「ルーフテラス」で行う。さらに、食事の購入から40分以内に食事を終えて、レシートを持って特設会場に来場すると、先着でお菓子がもらえる「お食事ご購入から40分以内のフードコート利用でお菓子プレゼント」、アクアライン下り線の木更津金田ICを16時以降に通過して、同施設に来館した人へ各日先着で500円分の買い物・食事券をプレゼントする「お買物・お食事券がもらえる!アクアラインde夕方16時以降来館キャンペーン」も開催する。三井アウトレットパーク 入間(埼玉県入間市)では、「コナン謎解きチャレンジ〜隠された秘宝を見つけだせ!〜」と題して、会場内にある謎をすべて解くことでオリジナルステッカーがもらえる謎解きイベントが、8月9〜11日の期間に1階のセンタープラザで開催される。開催時間は、8月9日が10〜17時、8月10日・11日が9時30分〜16時30分で、参加費は無料。また、8月11日には江戸川コナンとの撮影会も行われる。あわせて8月9〜11日の10〜17時には、「ヨーヨーつり」「スーパーボールすくい」「輪投げ」といった縁日の定番に加えて、「デジタル射的」や「デジタルシーソー」などが登場する縁日イベントを、1階のセンタープラザにて開催する。参加費は、定番の縁日がそれぞれ300円、デジタル縁日はそれぞれ400円。三井アウトレットパーク 幕張(千葉県千葉市)では、8月9〜11日の17〜21時に7000円以上(合算可)を購入したレシートを提示すると、「日本各地の選りすぐりのホテルや旅館の宿泊体験」(カタログギフト)などの賞品が当たる「夜のショッピングでご褒美!Night★抽選会」を、A-SITE/B-SITEの2階にあるイベントステージで開催する。最終受付は各日21時30分。三井アウトレットパーク 多摩南大沢(東京都八王子市)では、アウトレット初出店となる「PLSK FOR DOGS」が7月25日にA街区 234区画でオープンする。同ショップは犬のためのセレクトショップで、国内外人気ペットブランドのアウトレット商品を取り扱う。あわせて、交通系ICカードで来館して専用端末にタッチするとスタンプが1個貯まり、スタンプを計5個貯めると500円分の買い物券がもらえるほか、その場の抽選でさらに買い物券が当たるチャンスもある、キャンペーンを実施している。さらに、かき氷やアイスクリームといったひんやりメニューを日替わりで用意する、「多摩南大沢ひんやりうぃ〜く」を8月9〜17日に開催する。三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド(神奈川県横浜市)では、夏にぴったりな「COOL」メニューと暑さも忘れさせる「HOT」メニューが集結する「夏COOL VS HOTグルメ特集」が、7月25日〜8月31日の期間に開催される。あわせて、ハワイアンダンス&ミュージックのステージショーやキッチンカーなどが登場する、「アロハベイサイド-ハワイアンフェスタ-」を、8月10日・11日11〜18時にAブロック1階のセントラルコート、およびCブロック1階のくじらの大屋根広場にて開催する。