エンタメ×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」開催決定 福本大晴・重川茉弥・AKB48ら豪華出演者発表
【モデルプレス＝2025/07/11】次世代のエンタメカルチャーを体感できる大型イベント「STARRZ TOKYO 2025」が、2025年9月23日（火・祝）に日本工学院アリーナにて開催されることが発表された。
【写真】AKB48・NMB48ら新イベント豪華出演者
「STARRZ TOKYO」は、2024年に第1回目の開催を迎え、東京都・きゅりあん（品川区立総合区民会館）にて実施。ニコニコ生放送での配信視聴者数は約7万人を記録。イベント関連投稿のインプレッションは約2,000万impを突破し、SNSを中心に大きな話題を呼んだ。
また、出演者総フォロワー数は約1.5億人にのぼり、当日の来場者は若年層を中心に、男女問わず幅広い世代から関心を集める結果となった。
第1弾出演アーティストとして、AKB48、NMB48の出演が決定。さらに、昭和歌謡を現代風にアレンジした注目の男性ボーカルグループMATSURI、秋元康総合プロデュースのデジタル声優アイドル22/7（ナナブンノニジュウニ）も出演し、様々な業界のスターがステージを彩る。
また、SNS世代に絶大な影響力を持つMumeixxx、モデル・アーティストとしてトレンドを牽引する佐藤ノア、同世代からママ世代まで幅広い支持を集める重川茉弥の出演も決定。ファッションとカルチャーを横断するラインナップとなっている。
そして、7月11日（金）18：00より第1次先行チケット抽選販売を開始。チケットは7月27日（日）23：59まで購入可能。ステージに最も近い「VVIPエリア」をはじめ複数の券種を選ぶことが可能となっている。
・アーティスト（五十音順）
AKB48／NMB48／O-MENZ／ZOCX／高嶺のなでしこ／22/7／フィロソフィーのダンス／福本大晴／MATSURI／Rain Tree／and more …
※AKB48、NMB48の出演メンバーに関して、公式HPにて確認可能。
・モデル（五十音順）
佐藤ノア／重川茉弥／谷田ラナ／バンダリ亜砂也／ひまひま／Mumeixxx／りゅうと（choco）／and more …
＜開催概要＞
イベント名称：STARRZ TOKYO2025
会場 ：日本工学院アリーナ
開催日時：2025年9月23日（火・祝）
券種 ：VVIP／VIP／S
主催 ：STARRZ TOKYO実行委員会
後援 ：一般財団法人 日本ファッション協会 / 株式会社フジテレビジョン
協力 ：
株式会社EVENTIFY／株式会社THREE／株式会社Churros／株式会社OMSVi／株式会社ツーエムオー／株式会社Grabss／株式会社GLAS
メディアパートナー：
株式会社ZIP FM／株式会社エフエム福岡／広島エフエム放送株式会社／株式会社 エフエム石川 FM ISHIKAWA BROADCASTING Co.,LTD／株式会社京都放送／株式会社エフエム北海道
オフィシャルパートナー：
株式会社ネットネイティブ
公式サイト：https://starrz.tokyo/
X：https://x.com/starrz_tokyo
Instagram：https://www.instagram.com/starrz_tokyo/
＜チケット情報＞
第1次先行販売開始日：2025年7月11日（金）18：00〜
第1次先行販売終了日：2025年7月27日（日）23：59
チケットURL：https://tiget.net/events/414451
※チケットは抽選での販売。
（modelpress編集部）
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【写真】AKB48・NMB48ら新イベント豪華出演者
◆エンタメ×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」
「STARRZ TOKYO」は、2024年に第1回目の開催を迎え、東京都・きゅりあん（品川区立総合区民会館）にて実施。ニコニコ生放送での配信視聴者数は約7万人を記録。イベント関連投稿のインプレッションは約2,000万impを突破し、SNSを中心に大きな話題を呼んだ。
◆「STARRZ TOKYO 2025」出演者第1弾解禁
第1弾出演アーティストとして、AKB48、NMB48の出演が決定。さらに、昭和歌謡を現代風にアレンジした注目の男性ボーカルグループMATSURI、秋元康総合プロデュースのデジタル声優アイドル22/7（ナナブンノニジュウニ）も出演し、様々な業界のスターがステージを彩る。
また、SNS世代に絶大な影響力を持つMumeixxx、モデル・アーティストとしてトレンドを牽引する佐藤ノア、同世代からママ世代まで幅広い支持を集める重川茉弥の出演も決定。ファッションとカルチャーを横断するラインナップとなっている。
そして、7月11日（金）18：00より第1次先行チケット抽選販売を開始。チケットは7月27日（日）23：59まで購入可能。ステージに最も近い「VVIPエリア」をはじめ複数の券種を選ぶことが可能となっている。
◆「STARRZ TOKYO 2025」出演者一覧
・アーティスト（五十音順）
AKB48／NMB48／O-MENZ／ZOCX／高嶺のなでしこ／22/7／フィロソフィーのダンス／福本大晴／MATSURI／Rain Tree／and more …
※AKB48、NMB48の出演メンバーに関して、公式HPにて確認可能。
・モデル（五十音順）
佐藤ノア／重川茉弥／谷田ラナ／バンダリ亜砂也／ひまひま／Mumeixxx／りゅうと（choco）／and more …
◆「STARRZ TOKYO」開催概要
＜開催概要＞
イベント名称：STARRZ TOKYO2025
会場 ：日本工学院アリーナ
開催日時：2025年9月23日（火・祝）
券種 ：VVIP／VIP／S
主催 ：STARRZ TOKYO実行委員会
後援 ：一般財団法人 日本ファッション協会 / 株式会社フジテレビジョン
協力 ：
株式会社EVENTIFY／株式会社THREE／株式会社Churros／株式会社OMSVi／株式会社ツーエムオー／株式会社Grabss／株式会社GLAS
メディアパートナー：
株式会社ZIP FM／株式会社エフエム福岡／広島エフエム放送株式会社／株式会社 エフエム石川 FM ISHIKAWA BROADCASTING Co.,LTD／株式会社京都放送／株式会社エフエム北海道
オフィシャルパートナー：
株式会社ネットネイティブ
公式サイト：https://starrz.tokyo/
X：https://x.com/starrz_tokyo
Instagram：https://www.instagram.com/starrz_tokyo/
＜チケット情報＞
第1次先行販売開始日：2025年7月11日（金）18：00〜
第1次先行販売終了日：2025年7月27日（日）23：59
チケットURL：https://tiget.net/events/414451
※チケットは抽選での販売。
（modelpress編集部）
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