左は5,000mAhモデル、右は1万mAhモデル

MATECH株式会社は7月11日（金）、Qi2規格でのワイヤレス充電に対応したモバイルバッテリー「MagOn Ultra Blade」にシルバーカラーを追加。Amazon プライムデーにおいてセール価格で販売している。

容量は5,000mAhと1万mAhの2種類。前者においては世界最薄クラスとしている。従来カラーのブラックに加えて2種類の取扱となる。

従来モデル「MagOn Blade」シリーズの薄型化と高機能化を図ったモデル。最大15Wのワイヤレス充電とMagSafe吸着機能を備える。

USB PD対応でMacBook AirやiPadへの有線充電にも対応。モバイルバッテリー本体とスマートフォンを同時に充電できるパススルー充電機能も備える。MagSafeとの吸着にはN54ネオジウム磁石を採用した。

MagOn Ultra Blade 5000

MagOn Ultra Blade 10000

バッテリー容量：5,000mAh 外形寸法：105×68.4×7.55mm 重量：約122g セール価格：4,990円※参考価格：7,990円バッテリー容量：1万mAh 外形寸法：105×68.4×12.05mm 重量：約191g セール価格：5,990円※参考価格：8,990円