デビュー30周年企画として連続リリースを発表しているglobeが、第2弾として1996年の初ライブツアー『house of globe』最終公演を全編収録した映像作品『preview Another Edition Private Tour house of globe -代々木ホワイトシアター 1996.9.27-』を9月27日にリリースすることが、オフィシャルサイトなどで発表された。

『house of globe』は、1996年9月27日、当時のファンクラブ会員限定で行われた約3000人規模の特設ステージによる初の実験的ツアーで、テーマはロードムービー。のちに開催された4大ドームツアーのパフォーマンスの原型ともされる公演となっている。これまで映像作品『preview』や他のダイジェスト収録では一部が公開されていたが、今回初めて全編が完全収録された形で作品化される。新たに発掘された映像編集マスタテープをもとに制作されたもので、約100分におよぶ内容には、KEIKOのボーカル、TK(小室哲哉)のキーボード、MARC(マーク・パンサー)のベースパフォーマンスも収められている。音声は昨年および2023年の映像作品と同様、Dolby AtmosによるサラウンドMIX仕様で収録。初回盤には、NeSTREAM LIVEに対応したスマートフォン視聴用のシリアルコードも封入される。このリリースに先立ち、8月9日にはベストアルバム『ALL SINGLES & OTHER BEST 30SELECTION』のリリースが予定されており、11月、翌年1月にも新作が続く。今後もglobeの30周年イヤーに注目が集まりそうだ。